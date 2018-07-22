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Стало известно, что будет с территорией разрушенного завода клапанов в Самаре
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Стало известно, что будет с территорией разрушенного завода клапанов в Самаре 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Завод снесли подчистую
Самарским археологам разрешили провести раскопки на месте бывшего завода клапанов. Об этом сообщил в своём твиттере советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.
— Мы обсудили с градозащитниками, архитекторами, археологами и представителями администрации города будущее территории, под которой находится фундамент первой самарской крепости. В 2019 году планируем начать там археологические работы, — рассказал Александр Хинштейн.
Примерно так выглядела первая самарская крепость
Территория завода клапанов — огромный участок земли в районе Хлебной площади. Не так давно он оказался в частной собственности. Новый владелец снёс корпуса завода практически подчистую. Ходили слухи о строительстве на этом месте торгового центра. Но с протестом выступили археологи. Они рассказали, что именно на этом месте в 1586 году князь Засекин построил первую крепость Самары. А значит, есть вероятность найти ее руины и остатки первых каменных храмов города.
Какие тайны хранил десятилетиями завод клапанов, читайте и смотрите в нашем видеорепортаже.
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