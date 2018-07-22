В Оренбурге появится новый арт-объект в виде будильника

В Областном центре возведут двухметровый будильник. Новый арт-объект появится в Южном округе накануне Дня города.

Внушительных размеров будильник со светодиодной подсветкой обойдется администрации в 240 рублей, пишет Regnum со ссылкой на сайт Госзакупок. Диаметр циферблата составит 2,2 метра. В Оренбург арт-объект доставят до 15 августа. Кроме него, город в праздник украсят 20 световыми кашпо.

В этом году, по словам главного художника города Наталии Бровко, концепция праздничного оформления города будет особенно яркой. Всего запланировано 437 флаговых конструкций и больше 100 тысяч декоративных элементов. Также ко Дню города в Оренбурге появится большой баннер с фотографиями его жителей. Ранее мэрия объявила конкурс на лучшие селфи оренбуржев — лучшие из них напечатают на баннере, который повесят в центре города.