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В Оренбурге появится новый арт-объект в виде будильника
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В Оренбурге появится новый арт-объект в виде будильника 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
В Областном центре возведут двухметровый будильник. Новый арт-объект появится в Южном округе накануне Дня города.
Внушительных размеров будильник со светодиодной подсветкой обойдется администрации в 240 рублей, пишет Regnum со ссылкой на сайт Госзакупок. Диаметр циферблата составит 2,2 метра. В Оренбург арт-объект доставят до 15 августа. Кроме него, город в праздник украсят 20 световыми кашпо.
В этом году, по словам главного художника города Наталии Бровко, концепция праздничного оформления города будет особенно яркой. Всего запланировано 437 флаговых конструкций и больше 100 тысяч декоративных элементов. Также ко Дню города в Оренбурге появится большой баннер с фотографиями его жителей. Ранее мэрия объявила конкурс на лучшие селфи оренбуржев — лучшие из них напечатают на баннере, который повесят в центре города.
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