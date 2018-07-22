Военные топографы России и Армении обсудили вопросы сотрудничества

"В ходе двухсторонней рабочей встречи между российской делегацией и армянской стороной обсуждены вопросы сотрудничества в области военной топографии, геодезии и картографии, подготовки военных кадров между ВТУ ГШ и топографическим отделом Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Армения ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что российская делегация ознакомилась со структурой и основными задачами военных топографов Армении, технологией создания цифровых топографических карт, были обсуждены приоритетные направления взаимовыгодного военного сотрудничества в этой области.