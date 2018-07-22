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Военные топографы России и Армении обсудили вопросы сотрудничества
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Военные топографы России и Армении обсудили вопросы сотрудничества 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Делегация военно-топографического управления генштаба вооруженных сил РФ посетила Ереван с рабочим визитом, сообщает Минобороны РФ.
"В ходе двухсторонней рабочей встречи между российской делегацией и армянской стороной обсуждены вопросы сотрудничества в области военной топографии, геодезии и картографии, подготовки военных кадров между ВТУ ГШ и топографическим отделом Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Армения", — говорится в сообщении.
Отмечается, что российская делегация ознакомилась со структурой и основными задачами военных топографов Армении, технологией создания цифровых топографических карт, были обсуждены приоритетные направления взаимовыгодного военного сотрудничества в этой области.
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