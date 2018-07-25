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Власти Москвы планируют к 2020 г. увеличить количество парковочных мест для такси до 1,7 тыс.
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Власти Москвы планируют к 2020 г. увеличить количество парковочных мест для такси до 1,7 тыс. 

Агентство «Москва» 42 минуты назад
Фото: Экспресс-газета
Власти Москвы планируют увеличить количество парковочных мест для такси до 1,7 тыс. к 2020 г. Об этом в рамках международного экспертного совета по транспортным вопросам при правительстве Москвы сообщил заместитель руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин.
«Мы не забываем развивать сеть стоянок (для такси — прим. Агентства «Москва») в городе. На сегодняшний день у нас 419 стоянок с общим количеством почти 1,5 тыс. машиномест. К 2020 г. мы планируем расширить стоянки для такси. Мы получим порядка 1,7 тыс. машиномест», — сказал Д. Пронин.
Он также отметил, что за 2017 г. власти Москвы выплатили 215 млн руб. из бюджета города в рамках субсидий на приобретение автомобилей такси. «Для нас это залог того, что в городе работает новый подвижной состав. В 2018 г. мы планируем потратить больше», — пояснил он.
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