TensorZoom — масштабируем фото с помощью нейросетей

В настоящее время производители для качественного приближения фотографии используют оптический зум. Цифровой зум не способен качественно приблизить картинку. Однако компании могут сэкономить немало средств, если разработают функцию программного приближения на основе искусственного интеллекта. Приложение TensorZoom — отличный пример подобной реализации нейросетей.

В TensorZoom необходимо загрузить фотографию из галереи или же сразу воспользоваться камерой, имеется демонстрационное изображение с котенком. Мы загрузили фотографию Nissan GTR для анализа качества работы алгоритма.

Приблизив изображение, мы сравнили его без алгоритма TensorZoom и с включенным алгоритмом. Результат приятно удивляет. При этом, конечно, ощущается сырость, алгоритм работает хоть и хорошо, однако не пытается аппроксимировать пиксели при очень сильном приближении.

Наша цель — показать, что в будущем с помощью нейросетей можно будет приближать изображения как в фильмах. Пока же, конечно, качество алгоритмов на довольно среднем уровне. Кстати, не так давно Nvidia представила новую функцию Noise2Noise на основе AI, которая убирает шумы на фотографиях.

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Приложение: TensorZoom

Разработчик: machrisaa

Категория: Искусство и дизайн

Версия: v0.2.126 Цена: Бесплатно

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