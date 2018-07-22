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Воробьева наградили орденом преподобного Серафима Саровского
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Воробьева наградили орденом преподобного Серафима Саровского 

РИАМО 1 час назад
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье вручил губернатору Московской области Андрею Воробьеву награду Русской православной церкви — орден преподобного Серафима Саровского второй степени, передает корреспондент РИАМО.
«Хотел бы выразить сердечную благодарность губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву. В течение тех лет, что вы находитесь на посту, вы осуществляли свою работу, в том числе сердечное, искреннее взаимоотношение с церковью. В знак признательности я хотел бы удостоить вас ордена преподобного Серафима Саровского второй степени», — сказал патриарх во время награждения.
Также патриарх Кирилл вручил икону Смоленской Божией Матери митрополиту Коломенскому и Крутицкому Ювеналию.
Орден Русской православной церкви учрежден определением патриарха Московского и всея Руси Алексия II и Священного синода от 25 марта 2004 года к 100-летию канонизации преподобного Серафима Саровского.
Данным орденом награждаются иерархи, клирики, монашествующие и миряне за особый вклад в дело возрождения монастырей, храмов, пастырскую и церковно-общественную деятельность. Орден имеет три степени, награжденным вручается знак ордена и грамота.
Знак ордена первой степени представляет собой золоченый латунный четырехконечный крест с расширяющимися концами и клиновидным завершением, покрытый зеленой эмалью. По краям креста — узкий выпуклый рант. На лицевой стороне знака в центре находится круглый медальон, выполненный в технике «ростовской финифти», с погрудным образом преподобного Серафима Саровского в рясе с епитрахилью. Вокруг медальона выпуклый поясок, украшенный 37 фианитами. Еще один поясок, покрытый зеленой эмалью, расположен между перекладинами креста и к нему примыкают по пять рельефных полированных лучей.
Знак ордена второй степени отличается тем, что центральное изображение преподобного Серафима выполнено методом штамповки и позолочено, фианиты не используются. Знак ордена третьей степени аналогичен ордену второй степени, но выполнен из посеребренной латуни.
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