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Губернатор Московской области награжден ордером Серафима Саровского
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Губернатор Московской области награжден ордером Серафима Саровского 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Подмосковье Сегодня
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл наградил губернатора Московской области Андрея Воробьева орденом Русской православной церкви преподобного Серафима Саровского II степени. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
«Хотел бы выразить сердечную благодарность губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву. В течение лет, что вы находитесь на посту, вы осуществляли свою работу, в том числе сердечное, искреннее взаимоотношение с церковью. В знак признательности я хотел бы удостоить вас ордена преподобного Серафима Саровского II степени», — сказал патриарх во время награждения.
Награда вручается за особый вклад в дело возрождения монастырей и храмов, отмечает пресс-служба.
Воробьев является сопредседателем попечительского совета Благотворительного фонда Московской епархии, при содействии которого была завершена реставрация нескольких храмов и церквей в регионе. Еще около 20 объектов находятся в процессе восстановления.
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