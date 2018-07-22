Губернатор Московской области награжден ордером Серафима Саровского

«Хотел бы выразить сердечную благодарность губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву. В течение лет, что вы находитесь на посту, вы осуществляли свою работу, в том числе сердечное, искреннее взаимоотношение с церковью. В знак признательности я хотел бы удостоить вас ордена преподобного Серафима Саровского II степени», — сказал патриарх во время награждения.

Награда вручается за особый вклад в дело возрождения монастырей и храмов, отмечает пресс-служба.

Воробьев является сопредседателем попечительского совета Благотворительного фонда Московской епархии, при содействии которого была завершена реставрация нескольких храмов и церквей в регионе. Еще около 20 объектов находятся в процессе восстановления.