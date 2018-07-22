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Пытались откачать, но не смогли: на Утином пруду утонул мужчина
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Пытались откачать, но не смогли: на Утином пруду утонул мужчина 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
В этот раз помощь водолазов не понадобилась
На Утином пруду сегодня, 22 июля, случилась очередная трагедия. В прохладный выходной день здесь утонул мужчина, решивший искупаться после распития алкоголя.
—Утонувшему мужчине лет 40, он работал в здании, расположенном недалеко от пруда. Сегодня вместе с друзьями он выпивал на берегу, а потом отправился в воду. Заплыл на середину пруда и запутался. Вытаскивали его два мужчины, на берегу пытались откачать, но не смогли, — рассказала тюменка.
На место происшествия выезжали специалисты ТОСЭР, но их помощь не понадобилась. Тело мужчины достали из воды до прибытия водолазов.
—Вызов поступил в 13:46, бригада прибыла в 13:50. К сожалению, спасти мужчину не удалось, — рассказала 72.ru Александра Малыгина, пресс-секретарь областного департамента здравоохранения.
В июле это уже второй несчастный случай, произошедший на Утином пруду в Тюмени. 8 числа при аналогичных обстоятельствах здесь утонул 32-летний мужчина.
С начала лета в тюменских реках утонули около десяти человек, среди которых двое детей. Последний трагический случай произошел 5 июля на озере Круглом в Тюмени. Отдыхающие увидели на поверхности воды тело мужчины.
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