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Николай Басков показал, как нужно отдыхать
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Николай Басков показал, как нужно отдыхать 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Певец Николай Басков, отдыхающий в настоящее время в Греции, опубликовал небольшое видео, в котором показал, как он отрывается за границей.
На видео можно посмотреть, как множество красивых мужчин и женщин сидят за столами, слушают зажигательную музыку и танцуют. Расслабленная вечеринка продолжается прямо на столах, куда залезли некоторые девушки в белоснежных купальниках.
Басков спросил у своих поклонников «как настроение?» и продолжил съемки. Поклонники порекомендовали артисту присоединиться к танцам, насладиться свободой и теплым греческим климатом как можно лучше, ведь совсем скоро ему нужно будет вернуться на сцену и снова петь «грустные песни про любовь».
На видео некоторые подписчики заметили других звезд, которые также решили поучаствовать в вечеринке. Именно поэтому читатели решили, что Баскову точно не будет скучно в окружении богатых и красивых мужчин и женщин в Греции.
Так скучно… ни куража, ни настроения 😢😢😢
Публикация отНиколай Басков (@nikolaibaskov)
21 Июл 2018 в 4:10PDT
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