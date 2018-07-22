Николай Басков показал, как нужно отдыхать

Певец Николай Басков , отдыхающий в настоящее время в Греции , опубликовал небольшое видео, в котором показал, как он отрывается за границей.

На видео можно посмотреть, как множество красивых мужчин и женщин сидят за столами, слушают зажигательную музыку и танцуют. Расслабленная вечеринка продолжается прямо на столах, куда залезли некоторые девушки в белоснежных купальниках.

Басков спросил у своих поклонников «как настроение?» и продолжил съемки. Поклонники порекомендовали артисту присоединиться к танцам, насладиться свободой и теплым греческим климатом как можно лучше, ведь совсем скоро ему нужно будет вернуться на сцену и снова петь «грустные песни про любовь».

На видео некоторые подписчики заметили других звезд, которые также решили поучаствовать в вечеринке. Именно поэтому читатели решили, что Баскову точно не будет скучно в окружении богатых и красивых мужчин и женщин в Греции.

Так скучно… ни куража, ни настроения 😢😢😢

Публикация отНиколай Басков (@nikolaibaskov)

21 Июл 2018 в 4:10PDT