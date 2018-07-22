Как часы: что привлекает богатых россиян в Швейцарии

Если посмотреть на современный мир глазами состоятельного гражданина, то с точки зрения экономики и налогового регулирования поводов для радости найдется не очень много. Постоянное увеличение налогов, введение правил финансовой прозрачности и обмена банковской информацией, непрекращающаяся инфляция — лишь некоторые поводы для тревоги. К тому же и средства массовой информации упорно стремятся раскрыть конфиденциальную информацию о финансовом состоянии частных лиц и сделать ее достоянием общественности.

Что делать в этой ситуации владельцу капитала? Выбор не велик — создать «запасной аэродром» в стране, отличающейся стабильностью, предсказуемостью, конфиденциальностью и, конечно же, умеренным уровнем налогообложения. Швейцария — одна из немногих стран, которые пусть и не стоят в стороне от глобальных изменений, все же стремятся сохранить традиционную привлекательность для состоятельных выходцев со всего мира.

Один из ее ключевых плюсов кроется в административном устройстве. Швейцария состоит из 26 кантонов, каждый из которых отвечает за собственный бюджет и налоговую политику. В итоге между кантонами сохраняется устойчивая «налоговая конкуренция». Важно и то, что, в отличие от соседних стран, соотношение государственного долга к ВВП в Швейцарии непрерывно снижается и сейчас составляет менее 30%. А это — своеобразная гарантия того, что страна имеет все шансы сохранить свою налоговую привлекательность на ближайшие годы.

Налог раз в год Получение вида на жительство в Швейцарии — довольно стандартизованная процедура. В ее основе — договоренность между соискателем и властями кантона о сумме единовременного налога, который должен будет ежегодно поступать в государственную казну. Рассчитывать на эту процедуру могут люди без швейцарского гражданства, подающие документы впервые или после десятилетнего отсутствия в стране. Еще одно требование — человек не должен заниматься предпринимательской или любой коммерческой, связанной с получением дохода, деятельностью на территории Швейцарии. Исключение составляет управление частным капиталом. Впрочем, определить где заканчивается управление капиталом и начинается приносящая доход деятельность, весьма сложно. Поэтому рекомендуется добиваться согласованного решения с налоговыми администрациями кантона перед началом любой деятельности, так или иначе связанной с налогообложением в Швейцарии.

В настоящее время единовременный налог доступен в большинстве кантонов, но наиболее распространен в Во, Вале, Женеве и Цуге. Один из наиболее благоприятных налоговых режимов предлагается в кантоне Ури. В кантонах Аппенцелль Ауссерроден, Базель-Ландшафт, Базель-Штадт, Шаффхаузен Цюрих система единовременного налогообложения возможна только в части федеральных налогов, но неприменима для местных (кантональных) и коммунальных отчислений. Однако ожидается, что это противоречие будет устранено в ближайшем будущем.

Если суммировать результаты анализа «минимальных налоговых выплат», принятых в различных кантонах, и являющихся достаточными для урегулирования иммиграционных формальностей, то можно констатировать, что договоренность с властями может быть достигнута, если налогоплательщик — выходец из третьей страны — согласится расставаться с суммой не менее 250 тысяч швейцарских франков ежегодно. Для того, чтобы рассчитать финальную сумму налоговых выплат для лиц не достигших 55 лет, к единовременному налогу следует добавить сумму обязательных социальных выплат. Для справки, максимальная сумма взносов социального страхования на сегодняшний день составляет 24 000 швейцарских франков в год (на одного человека). Как правило, именно об этой сумме и идет речь при исчислении страховых взносов.

Налоги и расходы

Налоговая база для расчета суммы единовременного налога на расходы, как правило, исчисляется на основе ежегодных расходов на проживание налогоплательщика и его семьи как в Швейцарии, так и за рубежом. Расходы на проживание, относящиеся к налогооблагаемой базе, включают затраты на жилье (в том числе, отопление, уборка, содержание земельного участка), одежду и питание, обучение детей в школе, проведение досуга (хобби, спортивные мероприятия, отдых), приобретение и содержание автомобилей, лодок, яхт и прочего.

Итоговая сумма затрат и образует налогооблагаемый доход, к которому применяются обычные ставки налога на доходы.

На федеральном уровне принято, что общая сумма ежегодных расходов на проживание, должна превышать не менее, чем в семь раз ежегодные расходы на аренду жилья налогоплательщика в Швейцарии. Кроме того, было установлено, что минимальный эквивалентный налогооблагаемый доход участника программы должен составлять не менее 400 000 швейцарских франков. В дополнение, на уровне кантона взимается налог на имущество (активы), составляющий в 20 раз увеличенную расчетную сумму единовременного дохода.

Законодательством оговорено, что кантоны имеют право вносить уточнения в ставки и условия налогообложения по своему усмотрению. Так, например, в кантоне Ури минимальный доход принимается равным 400 000 швейцарских франков, минимальная сумма налога на имущество — 8 млн швейцарских франков, а в кантоне Цуг — 500 000 и 10 млн швейцарских франков соответственно.

Случай Вексельберга

Швейцарские власти, несмотря на всю свою лояльность, пристально следят за выполнением требований со стороны обладателей вида на жительство. Здесь уместно напомнить, что несколько лет назад проблемы с продлением вида на жительство возникли у Виктора Вексельберга — одного из наиболее заметных представителей российской элиты, проживающей в Швейцарии. Виктор Вексельберг переехал в Цюрих в 2004 году, но когда кантон отменил единовременную систему налогообложения, был вынужден ретироваться в Цуг. Произошло это в 2010 году. А через некоторое время Департаменты экономики и внутренних дел Цуга разошлись во мнение о том, проживает ли господин Вексельберг на территории кантона или нет.

В конце концов Административный суд принял решение в пользу Вексельберга. Но не состояние миллиардера сыграло главенствующую роль при вынесении решения суда: оплата налогов в Цуге, счета за электричество и воду, регистрация автомобиля, финансирование местного хоккейного клуба — все это выступило в качестве неопровержимых доказательств связи Виктора Вексельберга с регионом.

Виктор Вексельберг Рейтинг Forbes: №9 Состояние: $14400млн

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