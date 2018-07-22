Храмы раздора. Застройка вокруг культовых сооружений Уфы вызывает споры

Противники застройки квартала вокруг старейшего Сергиевского кафедрального собора считают, что высотки угрожают сложившемуся здесь историческому ландшафту, а недовольные появлением мусульманского квартала вокруг мечети «Ар-рахим» уверены, что из-за застройки погут пострадать исторические здания, в том числе Покровский храм.

Арестовали счета

В апреле 2015 года Духовное управление мусульман РБ (ДУМ РБ) заявило о застройке квартала вокруг строящейся соборной мечети «Ар-Рахим» и православного Покровского храма. Тогда Совет муфтиев России сообщил о разработке «мусульманского комплекса». «Муслим-сити», как его планировалось назвать, должен был состоять из высотных жилых и административно-офисных зданий и пропагандировать Уфу как центр традиционного российского ислама. Покровский храм хотели «отремонтировать и соединить аллеей с новой Соборной мечетью». Спонсором её возведения выступил благотворительный фонд «Урал», а застройщиком — компания «Алтын курай», принадлежащая управделами ДУМ РБ.

Сразу появились недовольные, они стали собирать подписи в защиту Покровского храма. Общественное движение «Архзащита Уфы» обеспокоилось судьбой памятников архитектуры, которые оказались на обновляемой территории. Это, по словам его активиста Павла Егорова, кирпичный дрожжевой завод Максимова, деревянный дом Коноваловой-Вольфа, кирпичная мельница Демидова и ряд других.

В конце 2015 года ДУМ РБ получил от города 8,2 га земли, заплатив за аренду 57 млн рублей, под многоэтажное жильё и соцобъекты. Возводилась и сама мечеть. Однако летом 2016 года у её спонсора появились претензии к заказчику. Фонд «Урал» потребовал удешевить работы «в связи с ограничением финансовых возможностей мецената и ростом цен на материалы», а также исключить «возможности злоупотреблений при расходовании благотворительных средств». Понимания стороны не нашли. В ходе судебных процессов в 2016 и 2017 годах фонд взыскал с оппонента 65 млн рублей. В мае судебные приставы наложили арест на все банковские счета религиозной организации, а также на имущество — здания, транспорт и компьютерную технику.

Ещё 12 марта 2018 года фонд «Урал» заявлял, что готов продолжить финансирование мечети.

«Но без одобрения и согласования с руководством республики стройка не возобновится. Поэтому фонд призывает обе эти стороны принять необходимое решение для её продолжения», — сказано в заявлении.

Церковь не против

3 апреля разгорелись страсти вокруг другого квартала, расположенного неподалеку. В этот день прошли публичные слушания по проектам планировки и межевания на участке 3,69 га, ограниченном улицами Менделеева, Бехтерева, Пирогова. Проектом предлагается снос «малоценной ветхой застройки, гаражей, инженерных сетей» и «размещение трёх новых жилых домов от 3-5 до 35 этажей, трансформаторных подстанций, здания предприятия быстрого питания. Вокруг Свято-Сергиевского собора организовывается пешеходная аллея».

На слушаниях вместе с жителями микрорайона присутствовал глава Башкортостанской митрополии митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон. Он одобрил предложения по благоустройству территории вокруг собора. Кстати, в августе 2016 года владыка в письме мэру Уфы Иреку Ялалову высказался против мусульманского квартала, заявив, что такое развитие территории «является непродуманным и имеет чрезмерный масштаб».

Но, как сказал представитель общественного движения «Архзащита Уфы» Владимир Захаров , многие возражали против высоток.

«Сложилось впечатление, что застройщик смог договориться с управлением по госохране объектов культурного наследия и уфимской епархией, они пока настаивают на высотном строительстве в квартале, — пояснил общественник. — Дело в том, что Сергиевская церковь не включена в госреестр объектов культурного наследия архитектурных памятников, так как не готова экспертиза по храму. Думаю, что ситуацию затягивают. Есть возможность сделать эту зону охранной и добиться, чтобы вокруг была территория с пониженной высотностью. Пока же этот проект угрожает сложившемуся здесь историческому ландшафту. Надеюсь всё же, что вокруг объекта будет охранная зона, как у храма Рождества Богородицы на улице Кирова».

Уфимцы обратились с письмами на имя руководителя республики, в правительство и прокуратуру Башкирии с требованием прекратить застройку этого квартала высотками. Как считает представитель инициативной группы жильцов Габдулла Хамитов, она спровоцирует транспортный коллапс, переполнит местные школу и детсад.

В письме на имя главы региона говорится, что в микрорайоне в настоящее время уже избыток транспорта, «строительство ещё даже одного высотного дома значительно ухудшит ситуацию как с парковкой, так и с выездом автовладельцев с улиц Бехтерева и Пирогова на улицу Менделеева. Будут длиннющие очереди».

«Наши обращения гуляют по инстанциям, но, видимо, власть нас не услышала, старые дома сносят, народ махнул на всё рукой» — пояснил Габдулла Хамитов.

Комментарий

Политолог Дмитрий Казанцев:

«Полагаю, что недовольство ряда жителей вокруг ситуации по застройке квартала связано не столько с реальными проблемами, сколько со слабой информационно-разъяснительной работой, вовремя не организованной со стороны заказчиков объекта, иначе многие вопросы могли быть урегулированы. Тем более пока строительство «мусульманского комплекса» в Уфе остается скорее декларацией о намерениях. Что касается возведения соборной мечети, здесь изначально одна негосударственная организация стала её строить, а другая, благотворительный фонд, — помогать в реализации крупного проекта. Соответственно, это не государственная инициатива, поэтому выделения бюджетных ресурсов и не предусматривалось».