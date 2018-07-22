Общероссийскому профсоюзу работников госучреждений исполнилось 100 лет

Первый Всероссийский съезд служащих состоялся 22-28 июля 1918 года.

Делегаты от 90 союзов из 67 городов учредили Всероссийское объединение профсоюзов служащих (в последствии переименовано в профсоюз работников государственных учреждений СССР).

Политические и социально-экономические преобразования второй половины 80-х — начала 90-х годов XXвека, связанные с переходом к рыночной экономике, потребовали переосмысления роли и места профсоюзов. 19 августа 1992 года был проведен II (внеочередной) Съезд Профсоюза, который утвердил стратегию и тактику действий в новых условиях и принял решение об изменении названия — вместо «Профсоюз работников государственных учреждений РСФСР» он стал называться «Профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации ».

12 августа 2015 года проведен Х Съезд Профсоюза, утвердивший Программу действий Профсоюза по защите социально-трудовых прав и законных интересов членов Профсоюза в 2015-2020 годах. Главный критерий эффективной деятельности Профсоюза, его выборных органов и организаций — реальное обеспечение каждого члена Профсоюза рабочим местом в соответствии с его профессиональной подготовкой и квалификацией; своевременно выплачиваемой, достойной его труда заработной платой; здоровыми, безопасными условиями и охраной труда; надежной защитой его трудовых прав.

Центральный комитет Профсоюза вносит предложения в разрабатываемые федеральные законы, концепции действий на рынке труда, совершенствует защиту социально-трудовых прав и интересов работников, государственных, муниципальных служащих. Принимает активное участие в работе Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, что позволяет защищать законные интересы членов Профсоюза на уровне Российской Федерации.