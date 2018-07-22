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Общероссийскому профсоюзу работников госучреждений исполнилось 100 лет
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Общероссийскому профсоюзу работников госучреждений исполнилось 100 лет 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Первый Всероссийский съезд служащих состоялся 22-28 июля 1918 года.
Делегаты от 90 союзов из 67 городов учредили Всероссийское объединение профсоюзов служащих (в последствии переименовано в профсоюз работников государственных учреждений СССР).
Политические и социально-экономические преобразования второй половины 80-х — начала 90-х годов XXвека, связанные с переходом к рыночной экономике, потребовали переосмысления роли и места профсоюзов. 19 августа 1992 года был проведен II (внеочередной) Съезд Профсоюза, который утвердил стратегию и тактику действий в новых условиях и принял решение об изменении названия — вместо «Профсоюз работников государственных учреждений РСФСР» он стал называться «Профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации».
12 августа 2015 года проведен Х Съезд Профсоюза, утвердивший Программу действий Профсоюза по защите социально-трудовых прав и законных интересов членов Профсоюза в 2015-2020 годах. Главный критерий эффективной деятельности Профсоюза, его выборных органов и организаций — реальное обеспечение каждого члена Профсоюза рабочим местом в соответствии с его профессиональной подготовкой и квалификацией; своевременно выплачиваемой, достойной его труда заработной платой; здоровыми, безопасными условиями и охраной труда; надежной защитой его трудовых прав.
Сейчас Общероссийский профессиональный союз работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации объединяет около одного миллиона человек. В его структуре 78 региональных, 2 межрегиональные, 1032 территориальные организации, 17764 первичных организаций, созданных во всех субъектах Федерации. Действуют отраслевые соглашения, заключенные с рядом министерств и ведомств, в том числе с МВД, МЧС, Минтрудом, Генпрокуратурой, Судебным департаментом при Верховном Суде, Федеральной службой войск национальной гвардии, Федеральной службой исполнения наказаний, Федеральной службой судебных приставов, Федеральной таможенной службой. Кроме того, заключено Соглашение о взаимодействии с Федеральной службой по труду и занятости на 2017-2018 годы по осуществлению контроля за соблюдением законодательства о труде и охраны труда в организациях.
Центральный комитет Профсоюза вносит предложения в разрабатываемые федеральные законы, концепции действий на рынке труда, совершенствует защиту социально-трудовых прав и интересов работников, государственных, муниципальных служащих. Принимает активное участие в работе Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, что позволяет защищать законные интересы членов Профсоюза на уровне Российской Федерации.
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