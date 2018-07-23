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В США резко возросла смертность от алкоголя
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В США резко возросла смертность от алкоголя 

Деловая газета «Взгляд» 27 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Согласно исследованиям, в США резко увеличилась смертность, связанная с заболеваниями печени.
За период с 1999 по 2016 годы смертность из-за рака печени удвоилась, а из-за цирроза — выросла на 65%. В течение последнего десятилетия больше всего смертность от цирроза увеличилась в возрастной группе от 25 до 34 лет. Согласно приведенным данным, прирост составляет около 10,5% в год, пишет The Washington Post.
Автор исследования Эллиот Таппер предполагает, что молодое поколение американцев страдает от злоупотребления алкоголем и последующих осложнений. Ученый пишет, что риск возникновения заболеваний возникает, если люди пьют в течение вечера несколько алкогольных напитков, а также когда они пьют больше 4-5 порций за раз несколько вечеров на неделе.
Однако, по его же словам, печень имеет все шансы восстановиться, если люди с алкогольной зависимостью прекратят пить. Впрочем он отмечает, что пока не существует эффективного лечения зависимости.
В исследовании отмечается, что также к заболеваниям печени могут привести ожирение, гепатит и употребление некоторых лекарственных препаратов.
Национальный центр статистики здравоохранения США сообщил, что с 2000 года рак печени в качестве причины смерти переместился с десятого на шестое место в списке главных причин.
В России же с 2006 года потребление алкоголя сократилось почти на 40%.
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