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Новочеркасск расчищают после сильного дождя, уничтожившего дороги
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Новочеркасск расчищают после сильного дождя, уничтожившего дороги 

Деловое сообщество 2 часа назад
Как сообщили в администрации города, коммунальные службы восстанавливают работу ливневых приемников на улице Вокзальной. Напомним, в прошедший ливень вода дошла до здания вокзала и железнодорожных путей. На привокзальной площади утонуло несколько автомобилей, хозяева которых не успели их отогнать на возвышенность до разгула стихии.
Ливневая канализация засорилась камнями и песком. Потоки воды, устремившись вниз с городских склонов несли с собой не только грязь, но и куски сорванного асфальтового покрытия. Наружу вывернуло камни, кирпичи, пласты глины. Несколько участков дорожной сети города просто смыло водой. Сейчас идут работы по ликвидации засора и уборке наноса грунта.
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