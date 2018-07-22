Новочеркасск расчищают после сильного дождя, уничтожившего дороги

Как сообщили в администрации города, коммунальные службы восстанавливают работу ливневых приемников на улице Вокзальной. Напомним, в прошедший ливень вода дошла до здания вокзала и железнодорожных путей. На привокзальной площади утонуло несколько автомобилей, хозяева которых не успели их отогнать на возвышенность до разгула стихии.

Ливневая канализация засорилась камнями и песком. Потоки воды, устремившись вниз с городских склонов несли с собой не только грязь, но и куски сорванного асфальтового покрытия. Наружу вывернуло камни, кирпичи, пласты глины. Несколько участков дорожной сети города просто смыло водой. Сейчас идут работы по ликвидации засора и уборке наноса грунта.