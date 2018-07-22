Сколько живет коренных жителей в Санкт-Петербурге на самом деле

Население Санкт-Петербурга на сегодняшний день составляет более 5 миллионов. А сколько из них могут назвать себя коренными петербуржцами?

Откуда взялись петербуржцы?

Изначально население Петда ежегодно приезжали до 24 тысяч работных людей, в основном крестьян. Однако, отработав на строительстве в тяжелых условиях два-три месяца, они возвращались в свои деревни. Кем же было заселять новую столицу? В 1710-х годах вышел ряд новых указов, согласно которым в Петербург «на вечное житье» переселялись тысячи представителей ремесленного, купеческого и даже дворянского сословия из Москвы , Киева, Казани Архангельска и других городов. Хотя прибывали туда и иностранные специалисты (в основном из Германии ). В период с 1869-го по 1910 годы, когда регулярно проводились городские переписи, доля русского населения в Петербурге стабильно составляла 82-83%. Кроме русских на рубеже XIX–XX веков значительную часть этнического населения северной столицы составляли украинцы, белорусы, поляки, евреи, эстонцы, латыши, финны, немцы. Например, перепись от 1897 года насчитала здесь целых 60 этнических групп.

Уничтожение «Европы в миниатюре»

Между тем специалист по этнодемографии и генеалогии И. В. Сахаров утверждает, что «коренному населению города в целом, потомственным петербуржцам, к каким бы этническим группам или религиозным общинам они ни принадлежали, оказались присущи особый петербургский дух, своеобразный петербургский менталитет, специфическое мироощущение». Увы, полагает исследователь, после революции «сложившийся здесь мир „Европы в миниатюре“ был безжалостно уничтожен, общеевропейский дух сломлен, и о них стали напоминать лишь внешняя архитектурная оболочка да немногие пережившие революцию, массовые репрессии и блокаду коренные петербуржцы — уцелевшие носители добрых старых культурных традиций». [С-BLOCK]

В ХХ веке произошли три самых больших спада численности населения Петрограда — Ленинграда — Санкт-Петербурга. Так, за годы Гражданской войны, с 1917-го по 1920-й, количество жителей города упало с 2,5 миллиона до 720 тысяч человек. За период Ленинградской блокады — с 3,4 миллиона до 560 тысяч. И, наконец, население Петербурга значительно сократилось после распада Советского Союза, правда, уже не в таких масштабах: с 5 миллионов в 1990 году до 4,8 миллиона в 1996-м. Кто-то эмигрировал за рубеж, кто-то уехал искать лучшей доли в других регионах страны. Всякий раз восстановление численности населения происходило за счет мигрантов.

Согласно работе исследовательницы Н. И. Гайдуковой, к началу 90-х годов прошлого столетия состав населения Ленинграда был таков: родились в городе 52% жителей, приехали туда до войны 4%, после войны — 44%. Что же касается коренных жителей в полном смысле этого слова, то есть тех, у кого и мать и отец родились в этом городе, на тот момент их оставалось не более 10%.

Итак, современные петербуржцы являются в основном мигрантами или же потомками мигрантов. Хотя все-таки сохранился небольшой процент тех, у кого несколько поколений предков родились и выросли в Петербурге.

Как вычислить «коренных петербуржцев»?

Многие считают, что им свойственные следующие черты.

Они вежливы, уважают чужие границы, в транспорте, например, обязательно подвинутся, чтобы освободить место.

Они никогда не употребляют слова: «Питер» или «питерцы», только «Санкт-Петербург», «петербуржцы» или даже «Ленинград» и «ленинградцы».

Они одеваются скромно, но очень чисто и опрятно. Здесь не считается зазорным носить одежду, купленную с секонд-хенде. Если вы встретили на улице человека, разодетого в пух и прах, — это, скорее всего, приезжий.

Они предпочитают покупать ржаной хлеб и городские соленые батоны. При этом коренной петербуржец никогда не скажет «белый хлеб» или «батон», а только «булка» или «булка хлеба». [С-BLOCK]

Большинство коренных петербуржцев предпочитают собак кошкам. Их держат дома, прикармливают во дворах. Петербуржец даже может перестать общаться с человеком, не любящим этих четвероногих.

К особе женского пола коренной петербуржец, скорее, обратится «дама» или «барышня», а не «женщина», «девушка» или «сударыня».

Среди «настоящих» петербуржцев практически не встречаются «крутые» бизнесмены и олигархи. Как правило, все местные представители этого сословия не являются коренными жителями города. Коренные петербуржцы не суетливы и редко стремятся к высокому материальному и социальному статусу, даже если их предки были аристократами.