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Металлический «лепесток» отвалился от креста центрального купола Софийского собора в Вологде
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Металлический «лепесток» отвалился от креста центрального купола Софийского собора в Вологде 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
Одна из ажурных деталей креста центрального купола упала накануне днем, слабое винтовое крепление элемента оторвало порывом ветра. Удар был настолько сильным, что привлек внимание прохожих. Как вернуть «лепесток» на прежнее место, решат музейные работники.
Элемент размером 40 на 40 см и весом около 4 кг убрали на хранение, боковые детали деформировались от удара. В местах креплений обнаружилась ржавчина. Возможно, восстанавливать конструкцию будет подрядная организация, которая в прошлом году выполняла реставрационные работы на куполах и крестах.
Напомним, в течение семи месяцев мастера из Санкт-Пебербурга восстанавливали части крестов в заводских условиях, красили купола трижды, чистовую покраску выполнили альпинисты после установки крестов. Эти работы были проведены впервые за 60 лет, завершились в сентябре 2017 года. Напомним, на реставрацию памятника федерального значения из федерального бюджета было выделено более 11 млн рублей.
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