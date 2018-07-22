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Названы самые перспективные города мира
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Названы самые перспективные города мира 

Prian.ru 2 часа назад
Фото: Prian.ru
По мнению основателя и редактора Visual Capitalist Джеффа Дежардинса, действительно успешные и перспективные города должны привлекать талантливых специалистов высокого класса, стимулировать инновации и поддерживать конкурентоспособность. Для этого им следует использовать сильные стороны в сфере технологий, цифровой связи, повышать качество жизни и стабильность, сообщает Urbanized.
Всего в полном списке — 30 городов. Соединенные Штаты представлены 12 городами, в то время как европейский континент — 10-ю. Также в списке присутствуют пять канадских и австралийских городов. Интересно, что ни один город Китая, Латинской Америки, Африки или Ближнего Востока не входит в тридцатку.
ТОП-10 самых перспективных городов мира:
Сан-Франциско
Силиконовая Долина
Нью-Йорк
Лондон
Бостон
Лос-Анджелес
Париж
Амстердам
Торонто
Сан-Диего
Кстати, недавно был подготовлен рейтинг городов США с лучшими зарплатами для фрилансеров.
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