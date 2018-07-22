Франция призывает США отменить пошлины на алюминий и сталь

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр призывает США отказаться от пошлин на сталь и алюминий, создающих угрозу мировой экономике. Свою позицию он изложил 21 июля в интервью агентству France-Presse на полях форума G20, проходящего в Буэнос-Айресе

Министр предупредил, что в этой торговой войне будут только проигравшие. Она пагубно отразится на экономическом росте и разрушит рабочие места. «Мы призываем США к разуму, соблюдению многосторонних правил и уважению партнеров», — цитирует Ле Мэра ТАСС

Как подчеркнул французский министр, мировая торговля не может основываться на законах джунглей. Нельзя принимать ситуацию, когда Европа страдает от торговых тарифов, введенных Соединенными Штатами Америки.