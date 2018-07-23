«Призрачные пушки»: улицы США с 1 августа может наводнить легальное 3D‐оружие 

Американские активисты достигли соглашения, которое позволяет им публиковать подробные чертежи автоматического оружия в интернете. С 1 августа улицы Америки могут быть «затоплены» трехмерными печатными пушками: люди смогут абсолютно легально «скачать» их из всемирной паутины. Об этом сообщило издание The Sun.
Активисты по правам на оружие США достигли соглашения с Государственным департаментом США и Министерством юстиции о праве публиковать подробные инструкции, включая планы, файлы и трехмерные рисунки автоматического оружия в интернете.
Специальный сайт покажет, как с помощью 3D-принтера сделать пластиковый AR-15, AR-10, очень опасное полуавтоматическое штурмовое оружие.
Результаты могут быть катастрофическими, считают противники нововведения. По их мнению, множество людей, которые не могут законно приобрести оружие в соответствии с существующими законами, просто напечатают его дома.
Община французской деревни Ле Пертюс на границе с Испанией задумалась о том, чтобы не собирать налоги с жителей. Доход местной казны и так составляет около 800 тысяч евро в год (59 миллионов рублей): именно такое количество денег суммарно платят за парковку пересекающие границу жители Франции, желающие купить более дешевые товары в Испании.