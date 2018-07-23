«Призрачные пушки»: улицы США с 1 августа может наводнить легальное 3D‐оружие

Американские активисты достигли соглашения, которое позволяет им публиковать подробные чертежи автоматического оружия в интернете. С 1 августа улицы Америки могут быть «затоплены» трехмерными печатными пушками: люди смогут абсолютно легально «скачать» их из всемирной паутины. Об этом сообщило издание The Sun.

Специальный сайт покажет, как с помощью 3D-принтера сделать пластиковый AR-15, AR-10, очень опасное полуавтоматическое штурмовое оружие.

Результаты могут быть катастрофическими, считают противники нововведения. По их мнению, множество людей, которые не могут законно приобрести оружие в соответствии с существующими законами, просто напечатают его дома.