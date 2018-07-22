Эксперт: НКО проявляют все больший интерес к получению президентских грантов

АРХЫЗ / Карачаево-Черкесия /, 22 июля. / ТАСС /. Некоммерческие организации (НКО) проявляют все больший интерес к получению президентских грантов, число заявок на второй конкурс в 2018 году по сравнению с первым может вырасти в 1,5 раза. Такое мнение высказал ТАСС советник генерального директора Фонда президентских грантов Владимир Татаринов на V Северо-Кавказском гражданском форуме «Архыз XXI», который проходит на одноименном курорте в Карачаево-Черкесии.

"Интерес растет ежегодно. На первый конкурс этого года поступило более 9 тыс. заявок, думаю, на второй их будет в 1,5 раза больше. Посмотрим, мои прогнозы, что они возрастут. Во втором конкурсе более активно участвуют НКО и более проработанные проекты, так как кто не победил в первом конкурсе работают над ошибками", — сказал Татаринов.

Он отметил пока еще низкую активность участия в конкурсе НКО Северного Кавказа, но ситуация с каждым годом меняется. Этому, по словам эксперта, способствуют выездные обучающие семинары, которые фонд проводит в регионах страны.

"Если говорить о Северо-Кавказском округе, то пока достаточно низкая активность, но положительная динамика есть. Было ранее недоверие в то, что конкурс прозрачен. После разъяснений отношение меняется, интерес начал расти. Продолжим наши тренинги в регионах, будем учить проектированию. В августе планируем их провести в Чечне Дагестане . Есть слабость в проектировании, но это проблема не только СКФО, это касается всех территорий", — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что прием заявок от некоммерческих неправительственных организаций на второй в 2018 году конкурс президентских грантов начался 16 июля. Он завершится 10 сентября, победителей объявят 1 ноября. По итогам конкурса среди НКО страны будет распределено до 5 млрд рублей. Гранты выделяются на реализацию проектов по 13 направлениям, охватывающим все ключевые тематики социальной сферы, защиты прав человека, развития гражданского общества, укрепления межнационального согласия и международного гуманитарного сотрудничества.

По итогам первого конкурса 2018 года Фонд президентских грантов поддержал 1551 проект на общую сумму более 3 млрд рублей.