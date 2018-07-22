Бывший партнёр Германа Стерлигова отказался от «крестьянской лавки» в Воронеже

Александр Кутелёв решил основать в пригороде хозяйство с собственной пекарней. Бывший партнёр Германа Стерлигова , собиравшийся открыть собственный магазин на месте скандально известной «крестьянской лавки», от своих планов отказался. Об этом рассказал сам Александр Кутелёв корреспонденту «Вести-Воронеж» в субботу, 20 июля. Магазин на улице Плехановской, 10, который бизнесмен планировал перезапустить в мае, закрылся окончательно. Александр Кутелёв рассказал, что планирует основать под Воронежем хозяйство с пекарней, а также развивать сеть собственных магазинов. Цены в них будут существенно ниже, чем те, которые шокировали воронежцев в совместной «крестьянской лавке» Стерлигова и его воронежского партнёра.

Пути бизнесменов разошлись весной. — Главное отличие — у нас будет меньше болтовни, больше дела. У меня и Германа Стерлигова разошлись взгляды на бизнес: я и моя команда не хотим обвинять людей в их «неправильной» ориентации или конфессии, никаких запрещающих табличек вешать не будем. Кроме того, наш магазин — социальный: цены будут в нём значительно ниже, чем сейчас в лавке Стерлигова. Наценка составит 30-50%: например, купим молоко у крестьянина за 80 рублей, продадим за 120. Герман Львович же покупал за 100 рублей, продавал за 800, — рассказал Кутелёв после закрытия совместного бизнеса. Лавка «Хлеб от Германа Стерлигова» открылась в Воронеже 27 июля 2017 года. Подготовка к открытию магазина, находящегося в одном здании с мэрией, обернулась настоящим скандалом, где главными недовольными оказались воронежские чиновники и силовики. Однако меньше чем через год стало известно, что между некогда единомышленниками Стерлиговым и Кутелёвым, которые ратуют за всё естественное, призывают жить по законам Божьим и относиться ко всем с любовью, произошёл конфликт. Что легло в его основу, неизвестно. Алина Скобцева