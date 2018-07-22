В Башкирии восстановят биологические очистные сооружения

Мелеузе будут восстановлены биологические очистные сооружения. Конкурс на выполнение проектных и изыскательских работ опубликован на сайте госзакупок и уже начался прием заявок. Заявки принимаются до 20 августа.

Проект реконструкции предлагается разработать для площадки действующей главной канализационной насосной станции и действующих биологических очистных сооружений ООО «Водоканал».

Стоимость контракта — 26,4 млн рублей. Оплачиваться работы будут за счет бюджета предприятия.

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