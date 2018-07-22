Ещё
В Башкирии восстановят биологические очистные сооружения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Башкирии восстановят биологические очистные сооружения 

ГОРОБЗОР.РУ 37 минут назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
В Мелеузе будут восстановлены биологические очистные сооружения. Конкурс на выполнение проектных и изыскательских работ опубликован на сайте госзакупок и уже начался прием заявок. Заявки принимаются до 20 августа.
Проект реконструкции предлагается разработать для площадки действующей главной канализационной насосной станции и действующих биологических очистных сооружений ООО «Водоканал».
Стоимость контракта — 26,4 млн рублей. Оплачиваться работы будут за счет бюджета предприятия.
Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook
ГОРОБЗОР.РУ: последние новости
Тело менеджера УМПО обнаружили под Сафроновским мостом в Уфе Тагир Гизатуллин станет представителем Башкирии в Совете Федерации Офтальмологи Башкирии вернули зрение пациенту, который ослеп 20 лет назад
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Греция меняет тон в отношении России109
В США извинились за «неловкую реакцию» на визит Путина95
«Это не президент, а преступник»130
Система ПВО Хмеймима сбила два беспилотника15
Белоруссия обогнала Россию по уровню зарплат103
Видео
00:42
Обрушился мост через Амур
Происшествия
01:47
Израиль эвакуировал из Сирии «Белые каски»
В мире Армия
00:31
Греция меняет тон в отношении России
Политика
00:46
Система ПВО Хмеймима сбила два беспилотника
Армия В мире
01:01
«Новая встреча Трампа с Путиным будет безумием»
В мире
08:45
Иран предупредил США о «матери всех войн»
В мире
00:30
Эстонцы разглядели «вторжение» Путина. С неба
Армия Войска
02:48
«Это не президент, а преступник»
В мире
00:40
Умершему Задорнову припомнили измены жене
Шоу-бизнес
04:13
Украина придумала наказание за Крымский мост
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение