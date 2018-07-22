Ещё
Печальная статистика: в Казахстане с начала лета утонули 190 человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Печальная статистика: в Казахстане с начала лета утонули 190 человек 

Мир24 38 минут назад
В Казахстане с начала купального сезона утонули 190 человек. Среди них есть и дети. Спасатели выходят в рейды. Они развешивают предупреждающие листовки и устанавливают таблички. Корреспондент телеканала «МИР 24»Асель Абдыкалыкова напомнила о безопасности на воде.
Спасателям приходится изобретать новые способы предупреждения отдыхающих. Говорят, «запрещающие» таблички просто срывают.
«Мы не раз устанавливали здесь знаки, но их ломают. Кто это делает и зачем, не знаем. Поэтому мы были вынуждены прямо на плитах, на двух языках, написать: «купаться запрещено», но и это не останавливает горожан», — посетовал начальник отдела ликвидации чрезвычайных ситуаций департамента по чрезвычайным ситуациям Астаны Эльдор Раимбеков.
Здесь, на канале Нура-Есиль утонул 14-летний подросток. Он пришел купаться один, без взрослых, запрещающие знаки проигнорировал. Тело спасатели нашли не сразу.
«Чтобы детей не допускали к воде. Вот здесь протекает канал Нура-Есиль, слышали, наверное, уже девять случаев утопленников», — говорит местному жителю спасатель.
Большинство погибших этим летом дети — 65 человек. По данным спасателей, чаще всего они купаются в необорудованных местах. Есть и другие причины.
«За прошедшую неделю у нас максимальное число гибели людей, 46 человек, из них шесть человек утонуло на городских пляжах города Капчагай. Из шести человек четверо погибли в результате резкого поднятия волны на Капчагайском водохранилище. Двое утонули из-за купания в состоянии алкогольного опьянения», — отметил заместитель министра внутренних дел Казахстана Юрий Ильин.
О том, что купаться в неположенных местах опасно, предупреждают и волонтеры. 2 тысячи добровольцев раздают листовки и предостерегают тех, кто забывает о правилах.
Больше всего случаев гибели людей с начала купального сезона зафиксировано на Капчагайском водохранилище, реках Урал, Иртыш, Сырдарья.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Телеканал «МИР» покажет сериал «Агент национальной безопасности» Лгать на иностранном языке оказалось легче В Ярославле сошли с рельсов цистерны с мазутом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Греция меняет тон в отношении России109
В США извинились за «неловкую реакцию» на визит Путина95
«Это не президент, а преступник»130
Система ПВО Хмеймима сбила два беспилотника15
Белоруссия обогнала Россию по уровню зарплат103
Видео
00:42
Обрушился мост через Амур
Происшествия
01:47
Израиль эвакуировал из Сирии «Белые каски»
В мире Армия
00:31
Греция меняет тон в отношении России
Политика
00:46
Система ПВО Хмеймима сбила два беспилотника
Армия В мире
01:01
«Новая встреча Трампа с Путиным будет безумием»
В мире
08:45
Иран предупредил США о «матери всех войн»
В мире
00:30
Эстонцы разглядели «вторжение» Путина. С неба
Армия Войска
02:48
«Это не президент, а преступник»
В мире
00:40
Умершему Задорнову припомнили измены жене
Шоу-бизнес
04:13
Украина придумала наказание за Крымский мост
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение