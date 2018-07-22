Печальная статистика: в Казахстане с начала лета утонули 190 человек

Казахстане с начала купального сезона утонули 190 человек. Среди них есть и дети. Спасатели выходят в рейды. Они развешивают предупреждающие листовки и устанавливают таблички. Корреспондент телеканала «МИР 24»Асель Абдыкалыкова напомнила о безопасности на воде.

Спасателям приходится изобретать новые способы предупреждения отдыхающих. Говорят, «запрещающие» таблички просто срывают.

«Мы не раз устанавливали здесь знаки, но их ломают. Кто это делает и зачем, не знаем. Поэтому мы были вынуждены прямо на плитах, на двух языках, написать: «купаться запрещено», но и это не останавливает горожан», — посетовал начальник отдела ликвидации чрезвычайных ситуаций департамента по чрезвычайным ситуациям Астаны Эльдор Раимбеков.

Здесь, на канале Нура-Есиль утонул 14-летний подросток. Он пришел купаться один, без взрослых, запрещающие знаки проигнорировал. Тело спасатели нашли не сразу.

«Чтобы детей не допускали к воде. Вот здесь протекает канал Нура-Есиль, слышали, наверное, уже девять случаев утопленников», — говорит местному жителю спасатель.

Большинство погибших этим летом дети — 65 человек. По данным спасателей, чаще всего они купаются в необорудованных местах. Есть и другие причины.

«За прошедшую неделю у нас максимальное число гибели людей, 46 человек, из них шесть человек утонуло на городских пляжах города Капчагай . Из шести человек четверо погибли в результате резкого поднятия волны на Капчагайском водохранилище. Двое утонули из-за купания в состоянии алкогольного опьянения», — отметил заместитель министра внутренних дел Казахстана Юрий Ильин

О том, что купаться в неположенных местах опасно, предупреждают и волонтеры. 2 тысячи добровольцев раздают листовки и предостерегают тех, кто забывает о правилах.

Больше всего случаев гибели людей с начала купального сезона зафиксировано на Капчагайском водохранилище, реках Урал, Иртыш, Сырдарья

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ