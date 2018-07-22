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Пожилая австралийка ослепла из-за просроченной туши
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Пожилая австралийка ослепла из-за просроченной туши 

ИА «Сусанин» 42 минуты назад
Фото: ИА «Сусанин»
Аделаида. Австралия. Пожилая австралийка Ширли Поттер ослепла из-за просроченной туши. Как пишет Vm.ru, женщина принарядилась перед выходом в свет со своими дочерьми.
Однако после макияжа женщина стала испытывать дискомфорт. К врачам она обратилась только спустя несколько месяцев.
«Офтальмолог сообщил женщине, что у нее серьезная глазная инфекция, которая могла появиться из-за использования просроченной косметики», — отмечает издание.
Выяснилось, что срок годности у краски для ресниц закончился 20 лет назад.
После инцидента пожилая женщина практически ослепла. По прогнозам, полностью потеряет зрение в ближайшие три года.
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