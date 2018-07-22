Пожилая австралийка ослепла из-за просроченной туши

Аделаида. Австралия . Пожилая австралийка Ширли Поттер ослепла из-за просроченной туши. Как пишет Vm.ru , женщина принарядилась перед выходом в свет со своими дочерьми.

Однако после макияжа женщина стала испытывать дискомфорт. К врачам она обратилась только спустя несколько месяцев.

«Офтальмолог сообщил женщине, что у нее серьезная глазная инфекция, которая могла появиться из-за использования просроченной косметики», — отмечает издание.

Выяснилось, что срок годности у краски для ресниц закончился 20 лет назад.

После инцидента пожилая женщина практически ослепла. По прогнозам, полностью потеряет зрение в ближайшие три года.