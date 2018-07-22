Австралийка потеряла зрение из-за просроченной на 20 лет туши

Жительница австралийского города Аделаида Ширли Поттер потеряла зрение после того, как накрасила глаза тушью, срок годности которой истек 20 лет назад, сообщает Independent.

По словам пенсионерки, она использовала косметическое средство перед посещением вечеринки со своими дочерьми. На следующее утро ее глаза покраснели и воспалились, а вскоре пострадавшая почувствовала сильное жжение, несмотря на то, что от рождения она не видела левым глазом.

Обратиться к врачу австралийка решила только через несколько месяцев. Офтальмолог обнаружил у женщины серьезную инфекцию, которая могла возникнуть после использования просроченной косметики.

Назначенное лечение Ширли не помогло, и сейчас она почти полностью потеряла зрение. По прогнозам врачей, полная слепота угрожает ей в ближайшие три года.

Осенью прошлого года китаянка ослепла на один глаз из-за того, что играла на смартфоне без остановки на протяжении суток.

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