Ещё
Городские власти поспешили отдать лог реки Тюменки под строительство студенческого городка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Городские власти поспешили отдать лог реки Тюменки под строительство студенческого городка 

72.ru 45 минут назад
Фото: 72.ru
Проект «Строительство комплекса зданий для размещения студенческих общежитий» не прошел экспертизу
Тюменские активисты продолжают борьбу за сохранение лога реки Тюменки, который городские власти решили отдать под строительство студенческого городка. Недавно они получили ответ из природоохранной прокуратуры, подтвердивший их догадки, что внесение изменений в Генеральный план города прошло с нарушением закона. Городские власти поспешил закрыть этот вопрос.
— С момента оповещения о проведении публичных слушаний и до публикации принятого решения прошло всего 24 дня. Хотя по закону на это должно было уйти не меньше месяца. Это и другие нарушения, выявленные в работе по озеленению города, отражены в представлении, которое направлено на имя врио главы администрации Руслана Кухарука, — пояснили общественникам в природоохранной прокуратуре.
Представители надзорного органа отметили, что нарушение, допущенное во время изменения функциональной зоны с озелененной территории общего пользования на общественно-деловую является незначительным и оно вряд ли послужит основанием для отмены уже принятого решения. Участок с уникальным природным ландшафтом площадью около 53 тысяч квадратных метров предоставлен в бессрочное пользование ГКУ ТО «Управление капитального строительства». Проект студенческого городка, который уже разработан, не прошел экспертизу, получив отрицательное заключение. Разрешение на строительство еще не получено, но инженерные изыскания уже ведутся.
Общественники предлагают сохранить природу и превратить лог в экотропу
Тюменские общественник, архитекторы и экологи, вставшие на защиту лога реки, уверены, что для строительства студенческого городка в областном центре можно найти более подходящее место. Специалисты готовы предложить городским властям массу интересных вариантов благоустройства с сохранением уникального ландшафта. Обсудить дальнейшую судьбу лога реки Тюмени активисты надеются с врио губернатора Тюменской области Александром Моором.
72.ru: последние новости
Лужи в автобусах и дорожные реки на Лесобазе: 11 кадров последствий внезапного ливня в Тюмени Тюменского пенсионера, пропавшего 10 дней назад, нашли мертвым Страшный фонтан в районе Ватутина почистят и отремонтируют
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Греция меняет тон в отношении России109
В США извинились за «неловкую реакцию» на визит Путина95
«Это не президент, а преступник»130
Система ПВО Хмеймима сбила два беспилотника15
Белоруссия обогнала Россию по уровню зарплат103
Видео
00:42
Обрушился мост через Амур
Происшествия
01:47
Израиль эвакуировал из Сирии «Белые каски»
В мире Армия
00:31
Греция меняет тон в отношении России
Политика
00:46
Система ПВО Хмеймима сбила два беспилотника
Армия В мире
01:01
«Новая встреча Трампа с Путиным будет безумием»
В мире
08:45
Иран предупредил США о «матери всех войн»
В мире
00:30
Эстонцы разглядели «вторжение» Путина. С неба
Армия Войска
02:48
«Это не президент, а преступник»
В мире
00:40
Умершему Задорнову припомнили измены жене
Шоу-бизнес
04:13
Украина придумала наказание за Крымский мост
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение