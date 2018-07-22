Городские власти поспешили отдать лог реки Тюменки под строительство студенческого городка

Проект «Строительство комплекса зданий для размещения студенческих общежитий» не прошел экспертизу

Тюменские активисты продолжают борьбу за сохранение лога реки Тюменки, который городские власти решили отдать под строительство студенческого городка. Недавно они получили ответ из природоохранной прокуратуры, подтвердивший их догадки, что внесение изменений в Генеральный план города прошло с нарушением закона. Городские власти поспешил закрыть этот вопрос.

— С момента оповещения о проведении публичных слушаний и до публикации принятого решения прошло всего 24 дня. Хотя по закону на это должно было уйти не меньше месяца. Это и другие нарушения, выявленные в работе по озеленению города, отражены в представлении, которое направлено на имя врио главы администрации Руслана Кухарука, — пояснили общественникам в природоохранной прокуратуре.

Представители надзорного органа отметили, что нарушение, допущенное во время изменения функциональной зоны с озелененной территории общего пользования на общественно-деловую является незначительным и оно вряд ли послужит основанием для отмены уже принятого решения. Участок с уникальным природным ландшафтом площадью около 53 тысяч квадратных метров предоставлен в бессрочное пользование ГКУ ТО «Управление капитального строительства». Проект студенческого городка, который уже разработан, не прошел экспертизу, получив отрицательное заключение. Разрешение на строительство еще не получено, но инженерные изыскания уже ведутся.

Общественники предлагают сохранить природу и превратить лог в экотропу