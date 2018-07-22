Две ростовские модели попали в топ самых сексуальных девушек страны

Ранее Лиман получила звание самой красивой футбольной болельщицы

Две известные ростовчанки попали в список самых желанных девушек России . Мужской журнал «Максим» опубликовал рейтинг самых сексуальных женщин, в котором почетные места заняли Мария Лиман и Татьяна Котова . Котова заняла в топе уходящей недели третье место за снимок в белом купальнике, опубликованный в ее Instagram.

Публикация от ТАТЬЯНА КОТОВА (@kottova) 27 Июн 2018 в 11:56 PDT — Татьяна прилегла на диван для того, чтобы поболеть за сборную России по футболу в матче с Уругваем . Увы, нашим это не помогло, — прокомментировали фото авторы рейтинга.

Публикация от ТАТЬЯНА КОТОВА (@kottova) 25 Июн 2018 в 3:06 PDT А вот Мария Лиман стала первой в еще формирующемся рейтинге «100 самых сексуальных женщин страны».

Публикация от Мария Лиман (@liman_maria) 15 Июл 2018 в 3:56 PDT — Фотомодель, телеведущая канала Fashion TV, а также лидер читательского голосования MISS MAXIM 2018 уже вне зависимости от результатов нашего конкурса обратила на себя внимание, — прокомментировали свой выбор редакторы «Максим».