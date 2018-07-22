Ещё
Две ростовские модели попали в топ самых сексуальных девушек страны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Две ростовские модели попали в топ самых сексуальных девушек страны 

161.ru 47 минут назад
Фото: 161.ru
Ранее Лиман получила звание самой красивой футбольной болельщицы
Две известные ростовчанки попали в список самых желанных девушек России. Мужской журнал «Максим» опубликовал рейтинг самых сексуальных женщин, в котором почетные места заняли Мария Лиман и Татьяна Котова. Котова заняла в топе уходящей недели третье место за снимок в белом купальнике, опубликованный в ее Instagram.
Публикация от ТАТЬЯНА КОТОВА (@kottova) 27 Июн 2018 в 11:56 PDT  — Татьяна прилегла на диван для того, чтобы поболеть за сборную России по футболу в матче с Уругваем. Увы, нашим это не помогло, — прокомментировали фото авторы рейтинга.
Публикация от ТАТЬЯНА КОТОВА (@kottova) 25 Июн 2018 в 3:06 PDT  А вот Мария Лиман стала первой в еще формирующемся рейтинге «100 самых сексуальных женщин страны».
Публикация от Мария Лиман (@liman_maria) 15 Июл 2018 в 3:56 PDT  — Фотомодель, телеведущая канала Fashion TV, а также лидер читательского голосования MISS MAXIM 2018 уже вне зависимости от результатов нашего конкурса обратила на себя внимание, — прокомментировали свой выбор редакторы «Максим».
Публикация от Мария Лиман (@liman_maria) 9 Июл 2018 в 12:00 PDT  Кроме того, Мария Лиман признана самой сексуальной футбольной болельщицей ЧМ. Таким титулом ее наградили журналисты издания The Sun за фото, посвященные мундиалю и Игорю Акинфееву.
161.ru: последние новости
«Если не уедешь, мы тебя закопаем»: в Новошахтинске врача избили прямо в больнице На Дону мужчина, страдающий психическим заболеванием, получил водительские права Долгожданный дождь: синоптики обещают в Ростове снижение температуры
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Греция меняет тон в отношении России109
В США извинились за «неловкую реакцию» на визит Путина95
«Это не президент, а преступник»130
Система ПВО Хмеймима сбила два беспилотника15
Белоруссия обогнала Россию по уровню зарплат103
Видео
00:42
Обрушился мост через Амур
Происшествия
01:47
Израиль эвакуировал из Сирии «Белые каски»
В мире Армия
00:31
Греция меняет тон в отношении России
Политика
00:46
Система ПВО Хмеймима сбила два беспилотника
Армия В мире
01:01
«Новая встреча Трампа с Путиным будет безумием»
В мире
08:45
Иран предупредил США о «матери всех войн»
В мире
00:30
Эстонцы разглядели «вторжение» Путина. С неба
Армия Войска
02:48
«Это не президент, а преступник»
В мире
00:40
Умершему Задорнову припомнили измены жене
Шоу-бизнес
04:13
Украина придумала наказание за Крымский мост
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение