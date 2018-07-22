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Центр Красноярска сегодня утром снова накрыла серая дымка
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Центр Красноярска сегодня утром снова накрыла серая дымка 

АиФ Красноярск 49 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
Как сообщают активисты-экологи, во всех районах города содержание взвешенных веществ превышено. Оно колеблется от 67 до 81 мкг/м3 (при норме до 35). Активисты считают, что в районе улицы Юности ситуация, как это часто бывает, хуже, чем в других районах.
Между тем, по данным сайта министерства экологии, ситуация по взвешенным веществам в городе находится в пределах нормы. Датчики показывают от 0,1 до 0,3 ПДК. Остальные вещества, по инфомации ведомства, тоже не превышают пороговых значений.
Режим НМУ в Красноярске, по данным сайта Среднесибирского УГМС, не введен. Тем самым предприятия могут работать в штатном режиме.
Неделю назад в столице края была похожая ситуация. Тогда город тоже накрыла серая дымка. Но режим НМУ тогда не был объявлен. По информации сайта администрации города, режим неблагоприятных метеоусловий последний раз вводился 26 июня на 2 дня.
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