New Document! 

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Система ПВО Хмеймима сбила два беспилотника
Система ПВО Хмеймима сбила два беспилотника

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ТК «Звезда» 32 минуты назад
В субботу 21 июля 2018 г. с наступлением темного времени суток российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) авиабазы «Хмеймим» на значительном удалении была выявлена малоразмерная воздушная цель (БПЛА) неизвестной принадлежности, приближавшаяся к российскому военному объекту. Штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы воздушная цель была уничтожена. В воскресенье утром 22 июля 2018 г. дежурными средствами ПВО также на удалении от аэродрома был уничтожен неизвестный БПЛА, приближавшийся к авиабазе «Хмеймим» с северо-западного направления. В обоих случаях пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза «Хмеймим» функционирует в плановом режиме.
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