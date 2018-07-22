New Document! 

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В субботу 21 июля 2018 г. с наступлением темного времени суток российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) авиабазы «Хмеймим» на значительном удалении была выявлена малоразмерная воздушная цель (БПЛА) неизвестной принадлежности, приближавшаяся к российскому военному объекту. Штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы воздушная цель была уничтожена. В воскресенье утром 22 июля 2018 г. дежурными средствами ПВО также на удалении от аэродрома был уничтожен неизвестный БПЛА, приближавшийся к авиабазе «Хмеймим» с северо-западного направления. В обоих случаях пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза «Хмеймим» функционирует в плановом режиме.