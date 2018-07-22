Шнуров похвастался тем, что пробежал 10 километров на «Белых ночах»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в Instagram фотографию, которая, предположительно, была сделана после 10-километрового марафона «Белые ночи». Примечательно, что музыкант, вопреки несовместимости спорта с курением, позирует перед камерой с сигаретой во рту. Впрочем, поклонников Шнурова это ничуть не смутило, и они принялись наперебой хвалить своего кумира за спортивно-общественное достижение.

22 июля в городе на Неве прошел 29 Международный марафон «Белые ночи». Он стартовал с 7:50 утра на Дворцовой площади. Люди пробежали по улицам Центрального и Адмиралтейского районов, после — по Васильевскому острову и через Приморский район.

Ранее Пятый канал рассказывал и о том, что новость про Шнурова, ратующего за трезвость, оказалась фейком.