В окрестностях Новороссийска нашли керамику, возраст которой около 6 тысяч лет

Краснодар . 22 июля — Новая Кубань. В районе Новороссийска обнаружили уникальную керамику, которая предположительно относится к майкопской культуре, сообщает «Наша газета. Новороссийск». Возраст находок — около 6 тысяч лет.

Сейчас описанием керамики и её изучением занимаются ученые из Санкт-Петербургского института материальной культуры. По словам руководителя отдела археологии Новороссийского исторического музея-заповедника Александра Шишлова, найденные памятники археологии дают эталонные раритеты, которые могут разъяснить многие исторические загадки.

Находками заинтересовался немецкий Институт географии, отмечает издание. В сентябре на месте обнаружения керамики планируют провести разведку и, предположительно, полноценные раскопки памятников эпохи бронзы.