Дорожники нашли старые бомбы в центре Нячанга

Во время дорожных работ в центре Нячанга рабочие нашли ящик со снарядами времен Вьетнамской войны, рассказал нашему корреспонденту источник в одной из туристических компаний

По его словам, бомбы нашли во время расширения улицы Hem 96 Tran Phu (на ней находятся отели Paris, Bella Begonia и B&B), когда ковш экскаватора наткнулся на деревянный ящик, находившийся под асфальтом. Вскрыв ящик, рабочие нашли в нем 10 артеллерийских снарядов.

Они были новые — в масле. Чуть позже за ними заехали военные на БТР и забрали,

— рассказал собеседник портала.

Ни во вьетнамских СМИ, ни на официальных сайтах Нячанга и провинции Кхань Хоа информации о произошедшем пока нет. Наши корреспонденты продолжают следить за ситуацией.