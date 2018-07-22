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Дорожники нашли старые бомбы в центре Нячанга
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Дорожники нашли старые бомбы в центре Нячанга 

Вьетнам сегодня 1 час назад
Фото: Вьетнам сегодня
Во время дорожных работ в центре Нячанга рабочие нашли ящик со снарядами времен Вьетнамской войны, рассказал нашему корреспонденту источник в одной из туристических компаний
По его словам, бомбы нашли во время расширения улицы Hem 96 Tran Phu (на ней находятся отели Paris, Bella Begonia и B&B), когда ковш экскаватора наткнулся на деревянный ящик, находившийся под асфальтом. Вскрыв ящик, рабочие нашли в нем 10 артеллерийских снарядов.
Они были новые — в масле. Чуть позже за ними заехали военные на БТР и забрали,
— рассказал собеседник портала.
Ни во вьетнамских СМИ, ни на официальных сайтах Нячанга и провинции Кхань Хоа информации о произошедшем пока нет. Наши корреспонденты продолжают следить за ситуацией.
По оценкам местного правительства, спустя сорок лет после окончания войны по территории Вьетнама все еще разбросано около 800 000 тонн бомб. При поддержке международного сообщества страна очищает в среднем от 40 до 50 000 гектаров в год, но для полной очистки, но прогнозам специалистов, может понадобиться до 100 лет.
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