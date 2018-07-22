Ноябрьск готовится к выборам губернатора

9 сентября в Ноябрьске откроется 38 пунктов для голосования. Большая их часть расположится на первых этажах учреждений, оборудованных пандусами. Все участки, где урны и кабинки для голосования планируют поставить на вторых этажах, оснащены малогабаритными подъемниками. Управлять ими будут специально обученные волонтеры.

Устройства уже были опробованы в ходе прежних избирательных кампаний. На этот раз подъемник тестировала Ольга Миронова . Ее маленький сын пожелал проехаться наверх вместе с мамой.

— Я предполагала, что тряска создаст небольшой дискомфорт, но все обошлось, подъем был плавным, — говорит Ольга. — Волонтеры помогли нам с Платошей пересесть в специальное легкое кресло и аккуратно подняли на второй этаж. Никакой тревоги мы не испытывали: надежные ремни безопасности и сильные руки крепких ребят не дают повода беспокоиться. Это здорово. Раньше приходилось менять планы, сидеть дома и ждать комиссию. Теперь мы ни от кого не зависим.