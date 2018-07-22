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«Хаски плачет»: в Перми ищут хозяина для пса, два дня просидевшего на привязи на стадионе «Молот»
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«Хаски плачет»: в Перми ищут хозяина для пса, два дня просидевшего на привязи на стадионе «Молот» 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Пёс был привязан к прутьям забора обычной верёвкой
Нового питомца — пса породы хаски — в муниципальный приют на улице Соликамской привезли накануне поздно вечером. Норд — так назвали собаку, — был привязан к прутьям забора стадиона «Молот». Рядом табличка с надписью: «Забери меня» и весёлый смайлик. По информации волонтёров Норд просидел там около двух дней.
— Позвонила вчера женщина, и сказала, что внук увидел собаку привязанную. Тут же позвонил бабушке, а сам остался с псом. Выяснилось, что сидел привязанный хаски там около двух дней, люди ходили подкармливали, но никто ничего не делал. «Заботливые» хозяева просто оставили его там, — рассказала 59.ru куратор брошенного пса Эльвира. — Поздно вечером его привезли в приют и сейчас он там до сих пор. Посадили в одиночную камеру. Вчера чувствовал себя нормально, а сегодня плачет очень в приюте.
Сейчас пёс в приюте и ему ищут хозяина
Сейчас Норду ищут хозяев. Долго в одиночной камере пёс оставаться не может — придётся пересадить в общий вольер. Как там примут новичка другие собаки, неизвестно. Пёс ещё молодой, ему, по оценке волонтёров, не больше полутора лет.
— Чтобы взять Норда себе, нужно позвонить нам — кураторам. Мы беседуем с человеком немного, узнаём о нём, чтобы не получилась такая же ситуация, когда пёс остался на улице. Приглашаем в приют на осмотр. Обязательно с собой паспорт нужен. Составляем договор на выдачу собаки.
Под такой весёлой табличкой оставили Норда
Волонтёры отмечают, что Норд не чистокровный хаски, а, скорее всего, помесь с лайкой. Перед тем, как отправиться в новый дом его кастрируют и обработают от паразитов. Чтобы стать хозяином этой собаки нужно позвонить кураторам: Эльвире 8 (902) 83 153 45 или Валерии 8 (919) 47 231 55.
До этого мы рассказывали, что псу Максу, которого неизвестные выбросили в лесополосе у дороги с обрубленными лапами и хвостом сделали операцию по пересадке кожи, и теперь ищут машину, которая смогла бы доставить овчарку на операцию в Новосибирск. Там ему могут сделать 3D-протезы и пёс сможет ходить.
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