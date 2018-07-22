Олег Кобяков: Депутатов от «Единой России» в Зауралье станет больше

Олег Кобяков, член Общественного совета по вопросам развития здравоохранения при Департаменте здравоохранения Курганской области , о региональной информационной повестке для ИА «Уральский меридиан»:

Курганская область на прошедшей неделе находилась под пристальным вниманием федеральных чиновников высокого ранга.

Полпред президента в УРФО Николай Цуканов по итогам своего визита в наш регион назвал «болевые точки» в социально-экономической сфере Зауралья. Это высокий государственный долг области, неблагоприятный инвестклимат, банкротство предприятий, безработица, спад в сельхозпроизводстве. Полпред детально проанализировал состояние сферы медицинского обслуживания населения Курганской области, отметил «высокую компетенцию Ларисы Кокориной (директора департамента здравоохранения), однако добавил, что зауральской медицине мешает недофинансирование».

Заместитель генпрокурора России Юрий Пономарёв обратил внимание на 98 миллионов рублей задолженности предприятий-банкротов Зауралья по зарплате перед своими сотрудниками, а также на 30-ти процентный рост преступности среди несовершеннолетних.

Курганцы эмоционально обсуждали итоги голосования наших депутатов госдумы по проекту пенсионной реформы, согласно которой возраст выхода на пенсию будет повышен до 65-ти лет у мужчин и 63-х лет для женщин. Как подчёркивает информагентство «Ura. ru», депутаты Александр Ильтяков и Василий Шишкоедов поддержали проект пенсионной реформы в первом чтении. Представляющий Курганскую область депутат Александр Ремезков проголосовал против увеличения возраста выхода на пенсию.

В связи с тем, что правящая партия в России поддержала проект непопулярной в народе реформы, некоторые журналисты стали делать преждевременные предположения о том, что, дескать, на выборах 2019 года в Курганской области больше депутатских мандатов достанется представителям оппозиции. Думаю, что результаты выборов будут примерно такими же, как и в предыдущий электоральный период. По Кургану явка избирателей ожидается в пределах 27-30% (по области электоральная активность всегда существенно выше), люди, которые не довольны властью, обычно выборы игнорируют, таким образом, число депутатов от «Единой России» может даже увеличиться. Проблемы у властей могут возникнуть, если явка будет высокой, тогда возможны неприятные сюрпризы из-за протестного голосования. В таких условиях есть смысл «сушить» явку, избегая навязчивой политической рекламы и всякой шумихи вокруг выборов, то есть в условиях «политической тишины» статус-кво сохранить не составит труда.

Однако, нельзя исключать возможности прибытия в многострадальное Зауралье «ретивых» политтехнологов, по высказываниям которых так скучают представители нашей «жёлтой прессы». С другой стороны, избирательный процесс без приглашённых «дармоедов» стал бы очень скучным и предсказуемым.