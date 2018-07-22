Новый директор Шарташского лесопарка запретил заезжать на машинах на территорию и вызвал полицию

Директор Шарташского лесопарка Артур Зиганшин, которого назначили в марте этого года, запретил заезжать на территорию парка на машинах. Об этом он написал у себя в Facebook.

«Вчера закрыли доступ для автомобилей на территорию Шарташского лесопарка. Конечно же есть проблема с парковками, но в основном люди относятся с пониманием и благодарят», — написал Зиганшин.

Сегодня директор опубликовал у себя пост и видео, как полицейские оформляют нарушителя — автомобилиста, который вопреки запрету проехал в парк на машине. А Артур Зиганшин написал, что люди предлагают деньги или грозятся своими красными корочками, и всё ради того, чтобы проехать. Теперь на территорию пускают лишь автомобили экстренных служб и арендаторов. Приводим слова директора полностью.

«Ты кто такой? Какой директор? Пусти, мне надо проехать туда!» — обычно с таких слов начинается разговор с особо упрямыми и наглыми гражданами…

Я уже привык, что каждый третий мне тычит в лицо какими-то удостоверениями, начиная от «участник Куликовской битвы», заканчивая «судебные приставы», «полиция», « МЧС » и т. п.

«Может, пустишь? Мы же свои!» — это коронная фраза владельцев красных «корочек». Когда слышат отказ, сразу грозятся: «Ну ты смотри…» (варианты бывают разные)

Много тех, кто смело заявляет, что он сейчас позвонит «наверх», и мне всё объяснят… Пока никто не звонил…

Но 90% процентов отдыхающих подходят и благодарят. Значит, всё верно делаем! Дальше больше: планируем организовать патрулирование территории и совместно с органами правопорядка пресекать любые нарушения.

Вчера от отдыхающих поступила информация, что в парке в прибрежной зоне свободно разъезжает автомобиль, за рулём которого находится гражданин в нетрезвом виде, а также с ним в автомобиле находятся нетрезвые мужчины, которые пристают к девушкам, нецензурно выражаются, ведут себя агрессивно по отношению к отдыхающим.

Совместно с сотрудниками ГИБДД нарушитель был пойман.

Хочу ещё раз напомнить, что Шарташский лесной парк является особо охраняемой природной территорией областного значения. Движение по территории парка любых механизированных транспортных средств запрещено!