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Коллекторов обяжут проверять данные о владельцах sim-карт, прежде чем звонить должникам
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Коллекторов обяжут проверять данные о владельцах sim-карт, прежде чем звонить должникам
Primpress
1 час назад
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Primpress
В Госудуму внесен законопроект, согласно которому коллекторы и другие кредиторы при звонках должникам по поводу возврата долга обязаны будут проверить принадлежность номера мобильного телефона конкретному лицу, сообщает PRIMPRESS.
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