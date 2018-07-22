Ещё
Коллекторов обяжут проверять данные о владельцах sim-карт, прежде чем звонить должникам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Коллекторов обяжут проверять данные о владельцах sim-карт, прежде чем звонить должникам 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В Госудуму внесен законопроект, согласно которому коллекторы и другие кредиторы при звонках должникам по поводу возврата долга обязаны будут проверить принадлежность номера мобильного телефона конкретному лицу, сообщает PRIMPRESS.
Primpress: последние новости
Бесплатный Владивосток: Ярмарка здоровья, вечерняя пробежка, книжный клуб «Синие Занавески» и многое другое В перинатальном центре Приморья появилось новое оборудование для выхаживания младенцев Из-за профилактических работ в Приморье могут быть сбои в телевещании
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Греция меняет тон в отношении России106
В США извинились за «неловкую реакцию» на визит Путина95
«Это не президент, а преступник»130
Иран предупредил США о «матери всех войн»14
Фото кабинета Медведева удивило россиян469
Видео
00:42
Обрушился мост через Амур
Происшествия
01:47
Израиль эвакуировал из Сирии «Белые каски»
В мире Армия
00:31
Греция меняет тон в отношении России
Политика
00:46
Система ПВО Хмеймима сбила два беспилотника
Армия В мире
01:01
«Новая встреча Трампа с Путиным будет безумием»
В мире
08:45
Иран предупредил США о «матери всех войн»
В мире
00:30
Эстонцы разглядели «вторжение» Путина. С неба
Армия Войска
02:48
«Это не президент, а преступник»
В мире
00:40
Умершему Задорнову припомнили измены жене
Шоу-бизнес
04:13
Украина придумала наказание за Крымский мост
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение