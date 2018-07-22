Коллекторов обяжут проверять данные о владельцах sim-карт, прежде чем звонить должникам

В Госудуму внесен законопроект, согласно которому коллекторы и другие кредиторы при звонках должникам по поводу возврата долга обязаны будут проверить принадлежность номера мобильного телефона конкретному лицу, сообщает PRIMPRESS.