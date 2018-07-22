Что сегодня думают немцы о Сталинградской битве

Италии, Венгрии, Финляндии и В ходе битвы за Сталинград Советский Союз потерял убитыми и раненными 1,3 миллиона бойцов. Германии и ее союзникам — Румынии Хорватии — сражение за город Сталина стоил 1,5 миллиона убитых, раненных и пленных. Поражение под Сталинградом стало для немцев самой большой трагедией, в которой они видят солдат вермахта жертвами.

Современные жители Германии представляют своих соотечественников голодными, одетыми в лохмотья, замерзшими и измученными людьми, которым суждено пройти ад советского плена. Немцы не помнят сытых и прекрасно вооруженных солдат, которые летом 1942 года готовились к битве за город.

Армия мучеников

Сын Мартина Бормана одного из лидеров нацисткой Германии вспоминал: «Я отлично помню раздавленную известием Германию, мрачные лица, приспущенные флаги со свастикой. Не верилось, неужели русские закопали в снегу наших лучших воинов? Со временем пришло знание и про зверства СС, и про концлагеря, и ясность, что 9 мая — это не поражение. Но Сталинград до сих пор остаётся мрачной картиной в умах немцев. Солдат Паулюса считают не оккупантами, а жертвами войны».

Вольф Гесс сын другого известного нациста Рудольфа Гесса на эту тему высказывался так: Сталинград — нечто страшное, осьминог из глубин океана, жалость к погибшим там немцам ощущают даже антифашисты. Современные немцы искренне осуждают преступление немецкой армии и СС, однако Сталинград для них — символ личной печали их народа. Солдат 6-й армии во главе с Фридрихом Паулюсом воспринимают как страдальцев, расплачивающихся за имперские амбиции Гитлера.

Большое влияние на формирование такого взгляда на прошлое имел немецкий фильм «Сталинград», вышедший в 1993 году. В нем подразделение добрых и веселых германских солдат из теплой Италии попадает в ужасный Сталинград. Все бойцы погибают в ходе сражения, а двое последних замерзают насмерть в степи.

"Убивали всех без разбора — и раненых, и пленных"

При этом немцы не задают себе вопрос, что делали их войска посреди русских равнин и как проявили они себя в начале сражения. Так, бывший пехотинец Дитер Бирц, которому посчастливилось выжить в боях на Волге, вспоминал, что командование донесло до них приказ фюрера стереть Сталинград с лица земли. Ветеран говорил: «Я видел, как наши самолёты бомбили не только заводы с вокзалами, но и школы, детские сады, поезда с беженцами. Нам казалось, стоит взять этот город, и война закончится, русские сдадутся. Мои сослуживцы, обезумев от злобы, убивали всех без разбора — и раненых, и пленных».

Помимо солдат с обеих сторон в Сталинграде погибли сотни тысяч мирных жителей. На момент начала сражения из 400 тысяч человек эвакуировать удалось только 100 тысяч. Первая же бомбардировка унесла жизни по меньшей мере 90 тысяч жителей, а половина зданий была разрушена. Большие жертвы были вызваны особым подходом немецкой авиации к выполнению поставленной перед ними задачи. [С-BLOCK]

После фугасных бомб на город посыпались зажигательные заряды, которые создали огненные вихри, сжигающие все на своем пути. Сразу после освобождения Сталинграда в нем была проведена перепись населения. Согласно ей, в живых остались 10 тысяч человек, из которых 994 были детьми.