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В парке Пятигорска воспламенился фонарь от короткого замыкания
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В парке Пятигорска воспламенился фонарь от короткого замыкания 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Короткое замыкание стало причиной пожара в Комсомольском парке Пятигорска, сообщили очевидцы в соцсетях.
Из-за поломки в проводке один из парковых фонарей воспламенился. Огонь быстро распространился на ближайшую ель. Очевидцы вызвали пожарных и начали тушить пламя самостоятельно.
Горожане обеспокоены случившимся. По их словам, пожарные приехали на вызов лишь спустя полчаса. Всё это время парк работал в обычном режиме, повсюду гуляли отдыхающие с детьми. Пользователи соцсетей задались вопросом: кто позволил вешать провода на деревья, если в любой момент может случиться короткое замыкание?
Публикация от Govorun26.ru (@govorun26) 21 Июл 2018 в 4:38 PDT
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