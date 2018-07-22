В парке Пятигорска воспламенился фонарь от короткого замыкания

Короткое замыкание стало причиной пожара в Комсомольском парке Пятигорска , сообщили очевидцы в соцсетях.

Из-за поломки в проводке один из парковых фонарей воспламенился. Огонь быстро распространился на ближайшую ель. Очевидцы вызвали пожарных и начали тушить пламя самостоятельно.

Горожане обеспокоены случившимся. По их словам, пожарные приехали на вызов лишь спустя полчаса. Всё это время парк работал в обычном режиме, повсюду гуляли отдыхающие с детьми. Пользователи соцсетей задались вопросом: кто позволил вешать провода на деревья, если в любой момент может случиться короткое замыкание?

Публикация от Govorun26.ru (@govorun26) 21 Июл 2018 в 4:38 PDT