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Сегодня жители 18 микрорайонов Саратова останутся без воды
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Сегодня жители 18 микрорайонов Саратова останутся без воды 

САРАТОВ24 2 часа назад
Фото: САРАТОВ24
Сегодня, 22 июля, будут изменены параметры холодного водоснабжения в 18 микрорайнах Саратова. Среди них «3-й жилучасток», «16-й квартал», «20-й квартал», «25-й квартал», «Радуга», «Целинстрой», посёлки «Пролетарский», «Станкостроителей», «Рокотовка», «Верхняя Стрелковка», «Нижняя Стрелковка», «Комсомольский», «Тепличный», ОПХ «Саратовское», «Калашников», «Южный», «Князевка», «Крекинг». Об этом информирует пресс-служба «Концессии водоснабжения-Саратов».
Это связано с работами по устранению повреждений на водопроводе по улице Огородная. В 20:00 коммунальщики обещают вернуть абонентам доступ к воде.
Напомним, вчера с такой же проблемой столкнулись жители домов, расположенных в квадрате улиц: Азина — Брянская — Новокрекингская — Хомяковой.
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