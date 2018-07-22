Сегодня жители 18 микрорайонов Саратова останутся без воды

Сегодня, 22 июля, будут изменены параметры холодного водоснабжения в 18 микрорайнах Саратова . Среди них «3-й жилучасток», «16-й квартал», «20-й квартал», «25-й квартал», «Радуга», «Целинстрой», посёлки «Пролетарский», «Станкостроителей», «Рокотовка», «Верхняя Стрелковка», «Нижняя Стрелковка», «Комсомольский», «Тепличный», ОПХ «Саратовское», «Калашников», «Южный», «Князевка», «Крекинг». Об этом информирует пресс-служба «Концессии водоснабжения-Саратов».

Это связано с работами по устранению повреждений на водопроводе по улице Огородная. В 20:00 коммунальщики обещают вернуть абонентам доступ к воде.

Напомним, вчера с такой же проблемой столкнулись жители домов, расположенных в квадрате улиц: Азина — Брянская — Новокрекингская — Хомяковой.