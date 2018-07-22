Самый красивый футболист сборной Хорватии женился на 26-летней певице

Нельзя сказать, что защитник сборной Хорватии и московского «Локомотива» был главной звездой футбола на ЧМ-2018. Но этот год для игрока в любом случае стал знаковым. Вчера в Бале (Хорватия) состоялась пышная свадьба, на которой свои судьбы соединили 32-летний футболист Ведран Чорлука и 26-летняя звезда балканской эстрады Франка Бателич.

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На торжестве присутствовали другие игроки сборной Хорватии, в том числе и капитан команды, лучший игрок чемпионата Лука Модрич

Возлюбленная Чорлуки, Франка, приняла участие в «Евровидении-2018», однако не смогла пройти в финал. Красавица очень привязана к своему знаменитому мужу и присутствует на всех матчах с его участием.

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Самого Ведрана Чорлуку иногда называют «русским хорватом». Спортсмен с 2012 года является защитником и капитаном московского «Локомотива», поэтому проживает в России . По признанию Ведрана, здесь он нашел новых друзей и успел сильно полюбить Москву . В подтверждение этому футболист сделал на ноге татуировку в виде матрешки.

Хорват дружит с Александром Самедовым, Алексеем Антоном Миранчуками и другими нашими футболистами. На чемпионате он признался, что сборная России очень впечатлила его великолепной игрой. А после финального матча Ведран от души поблагодарил всех российских болельщиков.

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Также Чорлука регулярно входит в различные рейтинги самых красивых футболистов современности и справедливо считается эффектнейшим мужчиной хорватской сборной. Высокий (192 см) брюнет с серо-зелеными глазами и роскошной шевелюрой вскружил голову не одной сотне фанаток.

Среди достижений Ведрана — серебро Чемпионата мира-2018, Кубок России (2014\15 и 2016\17), Кубок Хорватии (2006\07) и Суперкубок Хорватии (2006). Он является чемпионом России и своей родной страны.

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