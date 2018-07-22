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Судебные приставы увеличили вдвое число невыездных москвичей
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Судебные приставы увеличили вдвое число невыездных москвичей 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Newsru.com
Судебные приставы в 2018 году стали вдвое чаще применять к москвичам ограничение выезда за рубеж. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Москве.
«В первом полугодии 2018 года вынесено 126 тысяч постановлений о временном ограничении на выезд из РФ должников, что на 100% больше, чем в первом полугодии 2017 года (62 тысячи постановлений)», — сообщили в УФССП по Москве.
Только за июнь московские приставы ограничили в выезде 33 тысячи должников.
Реже к московским должникам применяют ограничение по водительским правам. За полгода такую меру применили в рамках 24,5 тысячи исполнительных производств (за первые шесть месяцев 2017 года была 21 тысяча таких случаев), в результате этой меры взыскано 114 млн рублей.
Порядка 90% ограниченных в праве вождения — алиментщики. В числе невыездных должников лишь каждый седьмой — должник по алиментам.
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