Судебные приставы удвоили число невыездных москвичей

МОСКВА , 22 июля. / ТАСС /. Судебные приставы в 2018 году стали вдвое чаще применять к москвичам ограничение выезда за рубеж. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Москве.

"В первом полугодии 2018 года вынесено 126 тыс. постановлений о временном ограничении на выезд из РФ должников, что на 100% больше, чем в первом полугодии 2017 года (62 тыс. постановлений)", — сообщили в УФССП по Москве.

Только за июнь московские приставы ограничили в выезде 33 тыс. должников.

Реже к московским должникам применяют ограничение водительских прав. За полгода такую меру применили в рамках 24,5 тыс. исполнительных производств (за первые шесть месяцев 2017 года было 21 тыс. таких случаев), в результате этой меры взыскано 114 млн рублей. Порядка 90% ограниченных в праве вождения — алиментщики. В числе невыездных должников лишь каждый седьмой — должник по алиментам.

Работа с алиментщиками

За первое полугодие московские приставы взыскали с должников по алиментам 5,7 млн рублей. Более 18 тыс. должников-алиментщиков ограничили в праве выезда за рубеж.

Кроме того, приставы в 1,5 раза больше возбудили административных и уголовных дел в отношении алиментщиков — это 1223 дела об административных правонарушениях по ст. 5.35.1 КоАП РФ ("Неуплата средств на содержание детей") и 222 уголовных дела за неоднократные уклонения от уплаты алиментов.