В Казахстане раскопали царский курган с 3 тыс. золотых изделий

Более 3 тысяч золотых изделий обнаружили археологи в кургане Елеке Сазы на востоке Казахстана , сообщает телеканал «МИР 24».

Эти находки датированы 8-7 веками до нашей эры. Среди них есть уникальные вещи. Например, женские серьги-колокольчики, пластины с четырьмя заклепками и ожерелье с драгоценными камнями. В кургане также нашли снаряжения из золота для лошадей.

По словам археолога Зейноллы Самашева, такое количество находок говорит о том, что в могильнике мог быть захоронен царь или представитель элиты сакского общества.

Отделбного внимания заслуживают технологии, которые использовали древние ювелиры. В частности, золотой круговой бисер, которым украшали одежду мужчин и женщин, свидетельствует о том, что предки казахстанцев владели технологией микропайки. Аким области Даниал Ахметов согласился с выводами Самашева.

«Это совершенно другой взгляд на историю нашего народа. Все, что мы сегодня находим, говорит о том, что у людей того времени были развитые технологии, металлургическая специализация, а значит, были открыты разрезы, шахты, добыча руды, обогащение, плавка и получение конечного продукта. Была глубочайшая индустриальная культура. Это полностью меняет образ кочевого народа», — сказал чиновник.

Раскопки курганов в Тарбагатайском районе продолжаются.