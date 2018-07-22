Ещё
В Казахстане раскопали царский курган с 3 тыс. золотых изделий
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Казахстане раскопали царский курган с 3 тыс. золотых изделий 

Мир24 1 час назад
Более 3 тысяч золотых изделий обнаружили археологи в кургане Елеке Сазы на востоке Казахстана, сообщает телеканал «МИР 24».
Эти находки датированы 8-7 веками до нашей эры. Среди них есть уникальные вещи. Например, женские серьги-колокольчики, пластины с четырьмя заклепками и ожерелье с драгоценными камнями. В кургане также нашли снаряжения из золота для лошадей.
По словам археолога Зейноллы Самашева, такое количество находок говорит о том, что в могильнике мог быть захоронен царь или представитель элиты сакского общества.
Отделбного внимания заслуживают технологии, которые использовали древние ювелиры. В частности, золотой круговой бисер, которым украшали одежду мужчин и женщин, свидетельствует о том, что предки казахстанцев владели технологией микропайки. Аким области Даниал Ахметов согласился с выводами Самашева.
«Это совершенно другой взгляд на историю нашего народа. Все, что мы сегодня находим, говорит о том, что у людей того времени были развитые технологии, металлургическая специализация, а значит, были открыты разрезы, шахты, добыча руды, обогащение, плавка и получение конечного продукта. Была глубочайшая индустриальная культура. Это полностью меняет образ кочевого народа», — сказал чиновник.
Раскопки курганов в Тарбагатайском районе продолжаются.
Мир24: последние новости
Министры внутренних дел СНГ договорились упростить депортацию Как Тена: В Актау убили участника КВН Данияра Алимбаева Стартовала активная фаза учений России и Таджикистана
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученого арестовали по делу о госизмене106
Греция меняет тон в отношении России158
Стриж вернула ребенка в детский дом35
Эрдогана задержали на Красной площади15
Белоруссия обогнала Россию по уровню зарплат365
Видео
00:42
Обрушился мост через Амур
Происшествия
00:26
Прояснилась судьба разгромившей автосалон косули
Новости Москвы
02:41
«Не следует навязывать наши ценности Москве или Стамбулу»
В мире Статьи
03:41
«Я прошу США образумиться»
В мире Статьи
02:11
Ученого арестовали по делу о госизмене
Происшествия
00:14
Белоруссия обогнала Россию по уровню зарплат
Экономика Личный счет
01:47
Израиль эвакуировал из Сирии «Белые каски»
В мире Армия
00:31
Греция меняет тон в отношении России
Политика
00:46
Система ПВО Хмеймима сбила два беспилотника
Армия В мире
01:01
«Новая встреча Трампа с Путиным будет безумием»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение