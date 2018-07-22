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В Греции украинского музыканта приговорили к 180 годам тюрьмы
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В Греции украинского музыканта приговорили к 180 годам тюрьмы 

Деловая газета «Взгляд» 41 минуту назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Суд греческого города Пирей приговорил к 180 годам тюрьмы музыканта ивано-франковской группы «Перкалаба» Сергея Шваюка и его друга Петра Литвинчука, которые были признаны виновными в перевозке нелегальных мигрантов.
Украинцев обвинили по нескольким статьям: незаконное пересечение границ страны ЕС, создание опасности для жизни людей в связи с перегрузкой яхты и отсутствие на ней спасательных средств. Кроме того, Шваюк и Литвинчук не имели документов на управление яхтой, передает УНИАН.
Греческий адвокат украинцев Захарияс Кессес пояснил, что такие большие сроки обусловлены особенностями греческого законодательства — так как на яхте было 63 нелегальных мигранта, за каждого из них суд мог добавить по 10-15 лет.
«Изначально им грозило 630 лет за решеткой», — сказал адвокат.
При этом родные моряков утверждают, что их заставили перевозить мигрантов работодатели, они не собирались совершать преступление — якобы они поехали работать в Турцию, где стали помощниками капитана на прогулочной яхте. Уже на месте их заставили перевозить на яхте мигрантов под угрозой физической расправы.
Сейчас в греческих тюрьмах, по данным украинского МИД, находится около 150 украинцев, которые осуждены по похожим обвинениям.
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