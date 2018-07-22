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«МЮ» хочет продлить контракт с Марсьялем. На француза претендуют «Челси» и «Бавария»
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«МЮ» хочет продлить контракт с Марсьялем. На француза претендуют «Челси» и «Бавария» 

Спорт-Экспресс 53 минуты назад
Руководство "Манчестер Юнайтед" заинтересовано в подписании нового контракта с нападающим Антони Марсьялем, сообщает Mirror. Действующее соглашение между игроком и клубом рассчитано до лета 2019 года. «Красные дьяволы» хотят продлить его до 2020 года.
Ранее агент 22-летнего француза сообщал, что его клиент хочет сменить команду. На тот момент интерес к форварду проявляли «Тоттенхэм» и «Ювентус». По данным Times, сейчас интерес к Марсьялю проявляют «Челси» и «Бавария». Вместе с тем, ни один из клубов не готов платить за игрока фиксированную сумму отступных — 100 миллионов евро (89,3 миллиона фунтов).
В прошлом сезоне нападающий не имел достаточного игрового времени, из-за чего не попал в состав сборной Франции на чемпионат мира. Таким образом, футболист лишился возможности завоевать второй в истории его страны титул сильнейшей команды мира.
Напомним, Марсьяль выступает за «МЮ» с 2015 года. За это время он принял участие в 136 матчах во всех турнирах, забив 36 мячей. За это время он помог манкунианцам выиграть Кубок и Суперкубок Англии, Кубок лиги, а также завоевать кубок Лиги Европы.
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