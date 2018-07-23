На дорогую машину хватило: новосибирцы стали покупать больше роскошных автомобилей

Новосибирске за пять месяцев 2018 года было продано 476 автомобиля премиум-сегмента, сообщает аналитическое агентство «Автостат»

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года показатели выросли на 49,2%.

Самой популярной маркой у новосибирцев стала Lexus NX — продано 135 штук. На втором месте по популярности BMW LX — новосибирцы приобрели 99 автомобилей этой марки. Замыкает тройку лидеров Mercedes RX — в январе–мая в Новосибирске продали 84 таких автомобиля.

Значительная доля российского рынка автомобилей премиум-сегмента приходится на Москву — жители столицы в январе-мае приобрели более 19,5 тысячи таких машины.

Недавно стали известны Автостата», которые предпочитают покупать новосибирцы в 2018 году: самым популярным оказался кроссовер корейского автопроизводителя.