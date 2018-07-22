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Спасатели будут постоянно дежурить на пляже Воложки в Ижевске
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Спасатели будут постоянно дежурить на пляже Воложки в Ижевске 

ИА «Сусанин» 59 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Спасатели будут постоянно дежурить на пляже Воложки в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.
«Наиболее популярные места отдыха ижевчан на воде — это городской пляж и пляж в районе Воложки. Несмотря на то, что последний не является официально разрешенным местом для купания, многие горожане выбирают его для отдыха. В выходные там было 150-200 отдыхающих. Поэтому на Воложке установлен постоянный спасательный пост, кроме того, спасателями патрулируется акватория пляжа», — отмечается в сообщении.
Напомним, ранее о необходимости оборудовать пляжи на Югдоне и Воложки заявили в Минобразования Удмуртии.
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