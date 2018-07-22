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В Перми хозяева оставили пса у стадиона с табличкой «Забери меня!»
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В Перми хозяева оставили пса у стадиона с табличкой «Забери меня!» 

АиФ Пермь 44 минуты назад
Фото: АиФ Пермь
В Перми хозяева бросили собаку, привязав её к забору у стадиона «Молот». Как рассказали представители волонтёрского движения «Новая жизнь», пёс два дня просидел у забора. Рядом с ним была табличка «Забери меня!», которую на заборе оставили прежние владельцы собаки.
Нашлись добрые люди, которые подкармливали животное, пока 21 июля собаку не привезли в муниципальный приют.
Как рассказали волонтёры, пса назвали Нордом и ему подыскивают новых хозяев.
«Норд молод, красив отличный парень! Помесь хаски с лайкой. Будет кастрирован, его обработают от паразитов. С доставкой поможем. Подарите Норду новую жизнь, дом, любовь и заботу!» — обращаются волонтёры из движения «Новая жизнь».
Желающие взять Норда, могут обратиться к кураторам Эльвире (телефон 8-902-83-153-45) или Валерии (8-919-47-231-55).
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