Экс-игрок сборной Англии может стать телеэкспертом

По информации издания, 37-летний футболист решил не начинать тренерскую карьеру, а попробовать себя на телевидении.

Сообщается, что Канал Sky Sports хочет видеть английского футболиста в качестве собственного эксперта.

На телеканале отмечают, что Терри может занять место Тьерри Анри , который решил сосредоточиться на тренерской работе.

После сезона, проведенного в " Астон Вилле ", Терри стал свободным агентом.

Ранее сообщалось, что бывший французский футболист может возглавить «Астон Виллу».