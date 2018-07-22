Экс-игрок сборной Англии может стать телеэкспертом 

Бывший защитник «Челси» и сборной Англии Джон Терри собирается завершить спортивную карьеру, сообщает Mirror.
По информации издания, 37-летний футболист решил не начинать тренерскую карьеру, а попробовать себя на телевидении.
Сообщается, что Канал Sky Sports хочет видеть английского футболиста в качестве собственного эксперта.
На телеканале отмечают, что Терри может занять место Тьерри Анри, который решил сосредоточиться на тренерской работе.
После сезона, проведенного в "Астон Вилле", Терри стал свободным агентом.
Ранее сообщалось, что бывший французский футболист может возглавить «Астон Виллу».